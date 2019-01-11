《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９０９，收復６﹒８關，較
上個交易日上調２５１點子，為２０１８年７月２６日逾５個月以來新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５５點子，報６﹒７８８０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７８２５。（ａｃ）
11/01/2019 09:34
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶５５點子，報６﹒７８８０
《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９０９，收復６﹒８關，較
上個交易日上調２５１點子，為２０１８年７月２６日逾５個月以來新高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５５點子，報６﹒７８８０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７８２５。（ａｃ）
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