【人行收水】人行逆回購五連停，本周淨回籠４１００億逾兩個月高

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今天１０時２０分才公布，稱目前銀行體系流動性總

量處於較高水平，決定今日不開展逆回購操作。

公開市場今日有１１００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１１００億元。

人行已連續第５個交易日暫停逆回購，共淨回籠４１００億元，創逾兩個月單周新高。（ａｃ）

