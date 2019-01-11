《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今天１０時２０分才公布，稱目前銀行體系流動性總
量處於較高水平，決定今日不開展逆回購操作。
公開市場今日有１１００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１１００億元。
人行已連續第５個交易日暫停逆回購，共淨回籠４１００億元，創逾兩個月單周新高。（ａｃ）
11/01/2019 10:44
【人行收水】人行逆回購五連停，本周淨回籠４１００億逾兩個月高
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今天１０時２０分才公布，稱目前銀行體系流動性總
量處於較高水平，決定今日不開展逆回購操作。
公開市場今日有１１００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１１００億元。
人行已連續第５個交易日暫停逆回購，共淨回籠４１００億元，創逾兩個月單周新高。（ａｃ）
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