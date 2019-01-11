《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述４名了解上月中央經濟工作會議結果的人士指
，中國計劃將今年經濟增長目標訂為６－６﹒５％，而去年增長目標為「約６﹒５％」。消息指
，中國下調經濟增長目標，是為應對美國加徵關稅及內需減弱等不利因素做準備。
消息人士表示，這個目標獲「中國最高領導層」認可，並將於３月兩會期間公布。
國家統計局１月２１日將召開新聞發布會介紹去年全年國民經濟運行情況，市場料２０１８
年ＧＤＰ增長率約為６﹒６％，為１９９０年以來最低增速。（ｅｙ）
11/01/2019 14:25
【政策風向】外媒：中國擬將今年經濟增長目標下調至６－６﹒５％
《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述４名了解上月中央經濟工作會議結果的人士指
，中國計劃將今年經濟增長目標訂為６－６﹒５％，而去年增長目標為「約６﹒５％」。消息指
，中國下調經濟增長目標，是為應對美國加徵關稅及內需減弱等不利因素做準備。
消息人士表示，這個目標獲「中國最高領導層」認可，並將於３月兩會期間公布。
國家統計局１月２１日將召開新聞發布會介紹去年全年國民經濟運行情況，市場料２０１８
年ＧＤＰ增長率約為６﹒６％，為１９９０年以來最低增速。（ｅｙ）
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