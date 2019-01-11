【政策風向】外媒：中國擬將今年經濟增長目標下調至６－６﹒５％

《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述４名了解上月中央經濟工作會議結果的人士指

，中國計劃將今年經濟增長目標訂為６－６﹒５％，而去年增長目標為「約６﹒５％」。消息指

，中國下調經濟增長目標，是為應對美國加徵關稅及內需減弱等不利因素做準備。

消息人士表示，這個目標獲「中國最高領導層」認可，並將於３月兩會期間公布。

國家統計局１月２１日將召開新聞發布會介紹去年全年國民經濟運行情況，市場料２０１８

年ＧＤＰ增長率約為６﹒６％，為１９９０年以來最低增速。（ｅｙ）

