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即市新聞

11/01/2019 14:25

【政策風向】外媒：中國擬將今年經濟增長目標下調至６－６﹒５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述４名了解上月中央經濟工作會議結果的人士指
，中國計劃將今年經濟增長目標訂為６－６﹒５％，而去年增長目標為「約６﹒５％」。消息指
，中國下調經濟增長目標，是為應對美國加徵關稅及內需減弱等不利因素做準備。
　　消息人士表示，這個目標獲「中國最高領導層」認可，並將於３月兩會期間公布。
　　國家統計局１月２１日將召開新聞發布會介紹去年全年國民經濟運行情況，市場料２０１８
年ＧＤＰ增長率約為６﹒６％，為１９９０年以來最低增速。（ｅｙ）

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