【新股上市】傳獨角獸曠視科技考慮在港上市，籌集最多７８億元

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述知情人士透露，面部識別技術獨角獸曠視

（Ｆａｃｅ＋＋）母企曠視科技，正在考慮通過ＩＰＯ籌集５億至１０億美元（折合約３９億至

７８億港元），知情人士指曠視有意在香港上市，但上市計劃還處於初級階段，並無任何最終決

定。曠視科技發言人則通過電郵表示，公司並無具體的ＩＰＯ計劃。

曠視科技戰略投資者包括阿里巴巴。有指曠視科技去年７月獲Ｄ輪６億美元融資，估值達到

２５億美元。（ｅｙ）

