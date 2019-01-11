《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述知情人士透露，面部識別技術獨角獸曠視
（Ｆａｃｅ＋＋）母企曠視科技，正在考慮通過ＩＰＯ籌集５億至１０億美元（折合約３９億至
７８億港元），知情人士指曠視有意在香港上市，但上市計劃還處於初級階段，並無任何最終決
定。曠視科技發言人則通過電郵表示，公司並無具體的ＩＰＯ計劃。
曠視科技戰略投資者包括阿里巴巴。有指曠視科技去年７月獲Ｄ輪６億美元融資，估值達到
２５億美元。（ｅｙ）
11/01/2019 14:36
【新股上市】傳獨角獸曠視科技考慮在港上市，籌集最多７８億元
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述知情人士透露，面部識別技術獨角獸曠視
（Ｆａｃｅ＋＋）母企曠視科技，正在考慮通過ＩＰＯ籌集５億至１０億美元（折合約３９億至
７８億港元），知情人士指曠視有意在香港上市，但上市計劃還處於初級階段，並無任何最終決
定。曠視科技發言人則通過電郵表示，公司並無具體的ＩＰＯ計劃。
曠視科技戰略投資者包括阿里巴巴。有指曠視科技去年７月獲Ｄ輪６億美元融資，估值達到
２５億美元。（ｅｙ）
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