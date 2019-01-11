《經濟通通訊社１１日專訊》內地非洲豬瘟疫情持續擴散，廣東省珠海市香洲區一個屠宰場
上月發生非洲豬瘟疫情，是廣東省發現的首宗非洲豬瘟疫情。農業農村部今日宣布，接到廣東省
防控重大動物疫病應急指揮部辦公室報告，經評估驗收合格，該疫區解除封鎖。
農業農村部指，當地已經採取封鎖、撲殺、消毒、無害化處理等疫情處置措施，疫區內應撲
殺生豬撲殺完成後，經１５日以上連續監測排查，疫區內未發現新的病例和監測陽性。（ｅｙ）
11/01/2019 16:47
【豬瘟來襲】珠海香洲非洲豬瘟疫區解封，當局指區內未發現新病例
《經濟通通訊社１１日專訊》內地非洲豬瘟疫情持續擴散，廣東省珠海市香洲區一個屠宰場
上月發生非洲豬瘟疫情，是廣東省發現的首宗非洲豬瘟疫情。農業農村部今日宣布，接到廣東省
防控重大動物疫病應急指揮部辦公室報告，經評估驗收合格，該疫區解除封鎖。
農業農村部指，當地已經採取封鎖、撲殺、消毒、無害化處理等疫情處置措施，疫區內應撲
殺生豬撲殺完成後，經１５日以上連續監測排查，疫區內未發現新的病例和監測陽性。（ｅｙ）
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