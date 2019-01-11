【ＦＯＣＵＳ】人幣狂升收復６﹒７７關，「秘密協議」疑雲再起

【ＦＯＣＵＳ】如同周三（９日）公布的１２月議息紀錄，鮑叔周四（１０日）再重申

「Ｗｅ ｈａｖｅ ｔｈｅ ａｂｉｌｉｔｙ ｔｏ ｂｅ ｐａｔｉｅｎｔ」，令市場更堅信

聯儲局３月份百分百不會加息。

受鷹派鮑叔轉為「觀望模式」帶動，人幣兌美元昨狂升逾５００點，不單錄５個月來首次收

復６﹒８元關口，更一度企上６﹒７８；中間價周五（１１日）再接再厲續升２５１點，離岸一

個月期兌美元風險逆轉值亦跌至負區間，錄２０１１年５月以來最低，暗示看漲情緒急升。

儘管押注人幣於未來六個月內穿７的受訪分析師人數達一年半最多，但人幣此輪自中美周一

（７日）貿談以來的突然發力反彈，令坊間有關「上海協議２﹒０」的揣測再起。繼匯豐將年底

人幣兌美元預測由７﹒１上調至６﹒９５後，渣打更看高一線達６﹒６５。



＊看漲情緒８年高，渣打料年底見６﹒６５＊



聯儲加息路徑生變，２０１８年一枝獨秀的美元指數周四一度回落至３個月低位，似應證已

近強弩之末。美元走弱，加上中美周初貿談尚算正面，美財長努欽證實鶴叔「極可能

（ｍｏｓｔ ｌｉｋｅｌｙ）」於月底赴華盛頓繼續磋商，令人幣短期貶壓頓消。

在岸、離岸人幣昨雙雙突破６﹒８關鍵技術位，觸發部分美元好倉盤止蝕，帶動匯價愈升愈

有，周五早市分別高見６﹒７６１７、６﹒７６８９的逾５個月新高；離岸一年期無本金交割遠

期今早亦高見６﹒７９８０。

美銀美林就指，短期來看，市場定價和倉位變化都指向積聚的人幣升值動能，若中美貿易磋

商達成協議，人幣有望漲至６﹒６５；渣打則稱，預期人行將進一步放寬貨幣政策以支持經濟增

長及美國加息步伐放緩，均有利紓緩人幣貶值壓力，維持首季及年底目標價分別為６﹒９及

６﹒６５。



＊美債務近２２萬億美元，中美各取所需？＊



人幣、美元突然走勢反轉，令坊間有關「上海協議２﹒０」的揣測再起。２０１６年２月，

二十國集團財長和央行行長齊聚上海，市場盛傳各國央行於會議期間秘密達成聯手打壓美元的

「上海協議（Ｓｈａｎｇｈａｉ Ａｃｃｏｒｄ）」。

儘管時任中國財政部副部長朱光耀公開否認，但無獨有偶，美元指數於會議後節節下挫，人

幣兌美元一反年初的急貶走勢，於２月、３月、４月連續三個月反彈，人行並同時宣布自３月起

降準，與眼下美元走軟、央媽放水似異曲同工。

不過，鑑於中國經濟增長放緩尚難言見底，央媽降準舉措或陸續有來恐添壓人幣；

富瑞（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）全球外匯主管Ｂｒａｄ Ｂｅｃｈｔｅｌ另警告，「中美貿易談判

還未完全走出困境，但此時此刻市場顯得有些興奮過頭，一窩蜂地押注人幣上漲可能過於超前，

因為可能會因貿易談判的惡化而措手不及。」

但換一角度看，侵侵一直對強美元可謂「嘴上支持，內心抵制」，更重要的是，隨著美國債

務總額滾至２１﹒９萬億美元，而預算政府赤字今年料逾１萬億美元，中美會否以「弱美元、強

人幣」各取所需，一個為打救債務、一個為達成協議？Ｗｈｏ ｋｎｏｗｓ？（經濟通通訊社

俞瑾）

