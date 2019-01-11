【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費，租金續升令零售業四面楚歌

《經濟通通訊社記者余萃雯１２日報道》政府早前公布本港１１月零售銷售總額雖連升２１

個月，按年升１﹒４％，不過升幅放緩並低於市場預期，當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨

額更在連升１６個月後「斬纜」。

市場憂慮本港零售市道轉差，多隻近日公布銷售表現的本港零售股已率先呈現跌勢，莎莎（

００１７８）今日更曾跌到５２周新低至２﹒６４元，周大福（０１９２９）及六福（００５９

０）亦由去年６月高位回落近四成。銷售表現轉差惟租金仍然堅挺，令市場預期零售股今年盈利

進一步受影響，面對「四面楚歌」。



＊高級消費品下行壓力較大，富瑞唱淡周大福及六福＊



本港１１月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨額自２０１７年７月以來首次錄得跌幅，富瑞

集團發表研究報告指，相信跌幅基於中美貿易的緊張局勢及人民幣貶值對香港零售市場造成不利

影響，下調周大福及六福的投資評級至「持有」，將周大福目標價下調４０％至５﹒６元，六福

的目標價亦調低３７％至２０元。

富瑞將周大福及六福今明財年的盈利預測調低２％至１６％以反映收入及毛利率預期較低，

又提到中國消費佔兩公司整體銷售約７０％至８０％，宏觀環境轉差將影響公司同店銷售。該行

並認為，香港租賃市場下行周期接近尾聲，富瑞預料租金繼續下跌的空間有限，預期未來租務前

景穩定，而周大福及六福於本港租金的開支保持平穩。



＊中國跨境代購新限制出台影響本港消費額＊



中國於本年初實施《中華人民共和國電子商務法》於今年起實施，當中要求海外代購商登記

納稅。莎莎最新公布去年１０月至１２月的銷售數據顯示，公司因代購商轉趨謹慎影響銷售額，

以致港澳地區於１１及１２月份的零售銷售及同店銷售均錄得３﹒７％的負增長，營業額亦按年

跌２﹒８％。

富瑞、野村及花旗等都在莎莎公布銷售數據後下調其目標價，下調幅度由１５％至４１％。

大削莎莎目標價四成的野村明言，對公司同店銷售及毛利率前景感憂慮，又提及早前低估代購商

所佔的銷售額，估計單計及有紀錄的代購商已影響公司５％的銷售額。



新鴻基地產（０００１６）代理租務部總經理鍾秀蓮認為，現時暫時未有看到中美貿易戰陰

霾影響中國旅客來港消費意欲，相信高級消費品銷售回落是因已累積一定升幅所致，反而未來本

港零售走勢預期更受的代購新限制影響，當中新地較接近邊境的商場相信或會「首當其衝」。



＊新地料今年十二大商場續租租金可整體錄單位數增長＊



雖然１１月零售銷售總額遜預期，不過鍾秀蓮相信１２月為零售市場旺季，整體香港零售數

字仍會向好，而旗下十二大商場於今年首季營業額及人流亦可延續升勢。

新地在本港零售物業組合達１２００萬平方呎的，當中以「東港城」及「上水廣場」為首的

新地十二大商場去年銷情報捷，全年商場營業額升兩成至１８８億元總人流亦升１６％至４﹒３

億人次，暫時未有受經濟轉差而影響商場消費。她亦透露去年十二大商場租金收入為２０﹒６億

元，按年升１８％，當中店鋪租金調整整體升幅為１０％－２５％。

今年首季覆蓋農曆新年及情人節的消費旺季，鍾秀蓮預期，十二大商場首季人流按年升１５

﹒５％至１﹒３億元，營業額亦升１３﹒８％至５５億元。由於對市況維持正面看法，鍾秀蓮相

信２０１９年旗下商場的租金調整可維持平穩，續租租金可整體錄單位數增長，個別店舖續租租

金更可有逾一成的升幅。



＊戴德梁行：銅鑼灣、旺角及尖沙咀街鋪租金最多升３％，中環續見下行壓力＊



除了商場租金延續升幅外，本港街鋪的租金亦可望同樣保持升勢，戴德梁行亦於本周二公布

第四季度香港零售市場報告指，因應內地訪港旅客人數創新高，預期核心區租金保持穩定。戴德

梁行預計，在低空置率以及預計上半年中國內地旅客的持續湧入的情況下，２０１９上半年銅鑼

灣，旺角及尖沙咀的平均租金將有０－３％的增長。在空置率較高的中環區，租金則可能面臨下

行壓力，平均下降３－５％。

