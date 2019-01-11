【專訪】Ｄｒ﹒Ｎｇ：若美減息令鮑威爾成罪人，危機潛藏十年終爆

《經濟通通訊社記者陳佩珊１１日報道》債券市場的入場門檻高，債息的變化，反映大戶的

一舉一動及對市場前景看法。在債市擁有逾３０年投資經驗、「８０１４金融大爆破」作者Ｄｒ

﹒Ｎｇ－Ｂｏｎｄ Ｄｅｓｋ近日與《經濟通通訊社》分享對息口及經濟前景的意見。

他認為美國長達十年的低息環境已扭曲市場，由於問題積聚已久，危機的發生是無可避免，

市場隨時要面臨十年或以上衰退。在反常的市場環境下，傳統智慧中的「債息倒掛」是否仍可視

為經濟衰退的指標，各專家眾說紛紜。

Ｄｒ﹒Ｎｇ去年２月份接受訪問後「一鳴驚人」，因其在港股展開跌勢初期，便預測恆指會

出現消耗性下跌，當月恆指仍處３００００點以上，目前已回落至２７０００點以下。近期市場

氣氛似乎略為改善，聯儲局主席鮑威爾「轉鴿」後，愈來愈多投資者憧憬美國今年掉頭減息，美

股反彈，恆指亦收復百天線。



＊聯儲局缺政策彈藥，減息將導致滯漲＊



不過，Ｄｒ﹒Ｎｇ對鮑威爾改變論調的行為抱懷疑態度，並認為若果聯儲局今年「轉鴿」放

寬貨幣政策，甚至推新一輪量寬「ＱＥ４」，鮑威爾將成為「歷史罪人」。他解釋，「市場需要

一個大震盪來將事物回歸正常狀態，正常利率是５至６厘，但現時聯邦基金利率約２厘，根本未

做到息率正常化。聯儲局彈藥已愈來愈少，上次ＱＥ由５厘幾開始減息，若要再次寬鬆，根本無

息可減，難道可永遠印銀紙？」



鮑威爾改變論調，似乎與上月出現的債息倒掛引致市場震盪不無關係，自其言論後，美國兩

年及十年期債息差距，由１２月２０日低位１１點子，輕微擴至目前約１７點子，惟一年及十年

期美國債息曾收窄至不足１０點子。



＊經濟衰退最快一年半後出現＊



他認為「聯儲局制度朝令夕改，想改變債息倒掛情況，但債券及機構投資者話你知係無用，

危機係ｉｍｍｉｎｅｎｔ（逼在眉睫），債息始終會倒掛」，並預料最快在一年之內，一年及十

年期債息便會倒掛，其後６至２４個月便會出現經濟衰退。若果減息，甚至會出現滯漲（ｓｔａ

ｇｆｌａｔｉｏｎ），即是通脹高企，經濟停滯。

市場普遍視兩年及十年期債息倒掛是經濟衰退的先兆，從５０年代以來，這兩個年期的債息

倒掛準確預示了９次經濟衰退，但現時兩者未出現倒掛。Ｄｒ﹒Ｎｇ認為，市場通常預期衰退時

間達兩年，故對兩年債息要求較高，「不過，若果更短期債息，例如是一年或三個月等，亦與十

年期債息倒掛，情況會更ｒｉｄｉｃｕｌｏｕｓ（荒謬），代表未來息口要減得好厲害，而且時

間仲會好長。」



＊債息倒掛預示作用或減退＊



然而，不少分析認為債息倒掛的啟示作用已不及以往。星展香港財資市場部董事總經理王良

享解釋，一年期債息高於長期債息，似乎是流動性問題造成居多。「今年聯儲局縮表規模增加，

令銀行流動性收緊，加上財政部增加國債發行量，從而影響短期債息。」

王良享並指出，兩年及十年期債息倒掛對於經濟衰退的預示作用已較１０年前減少，因美國

經濟復甦踏入第十年，當實質利率停留某一水平一段長時間，不容易產生變化。而且工資增長慢

、退休金需求增加，亦會推動長債需求，從而令長債息較低。

聯儲局前主要官員早前亦曾為倒掛解畫，紓緩市場憂慮。聯儲局前主席伯南克稱，「金融海

嘯」後監管政策改變，加上實施量寬，都令美債孳息曲線倒掛的意義被扭曲，並且失去指標性。

上任主席耶倫則認為，利率曲線倒掛與衰退之間有很強的相關性，但這種相關性並非因果關係，

而且目前情況與以往不同，市場毋須過度在意。



＊虛幻十年始終要還＊



不過，無論聯儲局加息或減息，Ｄｒ﹒Ｎｇ均認為經濟轉差是別無他途。「美國經濟這十年

來均是虛幻，ＱＥ製造出一個泡沫，窮人從來無得益，ＱＥ既錢係比公司做回購、證券投資，而

非增加工種」。

美國由２０１７年中宣布縮表，資產負債表由４﹒５萬億美元，將縮減至本月底約４萬億美

元，Ｄｒ﹒Ｎｇ將ＱＥ比喻為毒品，「現時貨幣環境只係收緊少少，市場已經崩潰，可想而知毒

癮有幾深。世界扭曲得好緊要，人已經無正確經濟周期既意念，長期被低息環境寵壞。」

他相信，經濟周期猶如鐘擺，享受多久的市場擴張，就要承受同樣時間的市場倒退，預料最

少需要十年八載。

