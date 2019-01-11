【專訪】Ｄｒ﹒Ｎｇ：樓價回到９７才是正常，貿易磋商只屬戲碼

《經濟通通訊社記者陳佩珊１１日報道》資深債券投資者Ｄｒ﹒Ｎｇ－Ｂｏｎｄ Ｄｅｓｋ

對香港樓市及經濟的前景十分悲觀，早於去年已大膽預測本港樓價將會跌七成，他接受本通訊社

專訪時，被問到如何計算出樓價會錄得七成跌幅，他解釋，「跌七成意味樓價回到１９９７年水

平，當時價格才屬於正常水平。」



＊看淡本港經濟，美國或出招制裁＊



Ｄｒ﹒Ｎｇ認為，本港樓價持續上升是由中國因素所支撐，但中國經濟將會衰退，廠房會因

貿易戰而遷走，導致失業率急升。同時，中國將有大量企業倒閉，本港有不少中資公司，連帶本

港的失業率亦會急升，打擊市民置業能力。

雖然財政司司長陳茂波放風指會在合適時考慮放寬按揭成數，但Ｄｒ﹒Ｎｇ指出，這已並非

政策層面的問題，「中國經濟將會差過１９９７年，自身亦難保，無得再出手支持本港樓市。而

且中國一直靠本港金融中心地位來賺錢，美國為對付中國可能出招制裁香港。」

事實上，非官方渠道已不斷傳出中國出現裁員潮，雖無從稽考，惟中國近日公布的經濟數據

確實令市場失望，無論是官方或財新的１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）均跌穿５０盛衰分

界線。上個月消費者和生產者價格升幅亦大幅回落，引發通縮憂慮。而中國企業債務違約數量亦

急增，外電數據顯示，去年境內信用債的新增違約規模逾１０００億元人民幣。

中美近日剛完成貿易磋商，市場暫時以正面方向解讀。但他認為，整場磋商只是一場戲，貿

易戰由始至終沒有緩和，所有言論均未正式落實到政策放寬之上。「美國制裁華為、中興、捉孟

晚舟，這些都是事實，美國對中國２０００億關稅係唔會拎走，會將稅率當成籌碼，以確保中國

有改善高科技盜竊、知識產權、技術轉移等問題。」



＊已清倉債券，只造定存＊



在經濟衰退之中應如何作部署？他透露，自己早於去年２月份沽出所有債券，一向亦無投資

股票，現時以現金為王，會造美元定期。美元現時為儲備貨幣，「不過，聯儲局印銀紙已不再受

黃金儲備約束，只屬於ｆａｋｅ ｍｏｎｅｙ（虛假貨幣）」，因此暫時未知會否轉換持有的貨

幣，相信以金為本位將最穩定。

現時市況仍持續波動，上月部分年期債息倒掛引發經濟衰退之說甚囂塵上，本月初市場氣氛

已轉變，似乎要等待３月底各個較明朗訊號釋出後，投資者才可更好作出部署。中美貿易戰暫時

停火９０天，３月前的磋商是否有實質進展將十分重要；英國亦會按計劃在３月底「脫歐」，首

相文翠珊已排除押後脫歐的可能。而本月２９至３０日聯儲局議息會議後將舉行記者會，鮑威爾

對加息前景的看法將備受矚目。

