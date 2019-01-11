【本港樓市】啟德第４Ｃ區３號地皮下周五截標，料值１０４億元

《經濟通通訊社１１日專訊》天俊測量師行執行董事張楚然表示，九龍啟德第４Ｃ區第３號

的地皮（新九龍內地段第６５５１號），地盤面積約１１﹒７９３萬平方呎，可建樓面總面積約

６４﹒８６１７萬平方呎，高度限制水平基準為９５米及３５米（低座），上蓋面積不多於４０

％，用作私人住宅用途，估計每方呎樓面地價達１６５００元。

是次招標的４Ｃ區第３號地皮與４Ｃ區１號及２號為鄰，並享維多利亞港海景，相信可吸引

大型發展商入標競投。現估值１０３﹒７８億元。（ｃｙ）

