【港元利率】花旗：新客開立三個月港元定存，年利率最高２﹒４％

《經濟通通訊社１１日專訊》花旗銀行表示，由１月１４日至３１日，新客戶５萬元或以上

開立３個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達２﹒４％年利率。

花旗私人客戶╱Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口及持有指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為

２﹒４％，ＣｉｔｉＰｒｉｏｒｉｔｙ戶口及持指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為

２﹒３％；Ｃｉｔｉｂａｎｋｉｎｇ戶口及持指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為２％。

（ｃｙ）

