《經濟通通訊社１１日專訊》花旗銀行表示，由１月１４日至３１日，新客戶５萬元或以上
開立３個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達２﹒４％年利率。
花旗私人客戶╱Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口及持有指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為
２﹒４％，ＣｉｔｉＰｒｉｏｒｉｔｙ戶口及持指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為
２﹒３％；Ｃｉｔｉｂａｎｋｉｎｇ戶口及持指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為２％。
（ｃｙ）
11/01/2019 17:38
【港元利率】花旗：新客開立三個月港元定存，年利率最高２﹒４％
《經濟通通訊社１１日專訊》花旗銀行表示，由１月１４日至３１日，新客戶５萬元或以上
開立３個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達２﹒４％年利率。
花旗私人客戶╱Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口及持有指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為
２﹒４％，ＣｉｔｉＰｒｉｏｒｉｔｙ戶口及持指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為
２﹒３％；Ｃｉｔｉｂａｎｋｉｎｇ戶口及持指定產品結存的客戶，其三個月定存利率為２％。
（ｃｙ）
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
|專訪11/01/2019
Dr.Ng：樓價回到97才是正常 貿易磋商只屬戲碼
|FOCUS11/01/2019
【FOCUS】人幣狂升收復6.77關 「秘密協議」疑雲再起
|專訪11/01/2019
Dr.Ng：若美減息令鮑威爾成罪人 危機潛藏十年終爆
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰