【企業盈喜】眾誠（０２３３７）料去年盈利增不少於３倍

《經濟通通訊社１１日專訊》眾誠（０２３３７）宣布，料去年盈利增長不少於３００％。

若不計及於上年度，非經常性上市開支２１３０萬人民幣的影響，料去年純利則上升超過

２０％。

該公司預期純利增加，主因產品銷量增加，及交易配對代理服務收入上升。該年度業績將於

３月底前公布。（ｈｍ）

