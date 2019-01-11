《經濟通通訊社１１日專訊》眾誠（０２３３７）宣布，料去年盈利增長不少於３００％。
若不計及於上年度，非經常性上市開支２１３０萬人民幣的影響，料去年純利則上升超過
２０％。
該公司預期純利增加，主因產品銷量增加，及交易配對代理服務收入上升。該年度業績將於
３月底前公布。（ｈｍ）
11/01/2019 07:53
【企業盈喜】眾誠（０２３３７）料去年盈利增不少於３倍
《經濟通通訊社１１日專訊》眾誠（０２３３７）宣布，料去年盈利增長不少於３００％。
若不計及於上年度，非經常性上市開支２１３０萬人民幣的影響，料去年純利則上升超過
２０％。
該公司預期純利增加，主因產品銷量增加，及交易配對代理服務收入上升。該年度業績將於
３月底前公布。（ｈｍ）
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