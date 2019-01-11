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11/01/2019 07:53

【企業盈喜】中石化煉化（２３８６）料去年稅後盈利增四至五成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中石化煉化（０２３８６）宣布，料去年稅後淨利潤增長約
４０％至５０％，主因過去兩年國際原油價格復甦、市場形勢整體回暖，國內外煉油、化工行業
投資額增加，及集團２０１７年及２０１８年新簽合同額連續增長等所致。
　　此外，該公司指，根據國家要求所展開的「三供一業」分離移交工作，所產生的費用支出，
及國家補助撥款屬於「非經常性損益」，剔除該影響，預期稅後淨利潤增長約１２０％至
１３０％。（ｈｍ）

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