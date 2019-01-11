《經濟通通訊社１１日專訊》東建（００３２９）宣布，料去年綜合虧損淨額將大幅增加，
上年度來自持續經營業務之虧損約７７４萬元。料虧損淨額大增主要因持有之１３００萬美元票
據產生的虧損及開支，目前料減值虧損５０００萬元至５５００萬元，及有關強制執行票據之專
業費用約６００萬元人民幣。
此外，該公司現正對金融資產進行公平值評估。年度業績將於２月底公布。（ｈｍ）
11/01/2019 07:53
【企業盈警】東建（００３２９）料去年綜合虧損淨額大增
《經濟通通訊社１１日專訊》東建（００３２９）宣布，料去年綜合虧損淨額將大幅增加，
上年度來自持續經營業務之虧損約７７４萬元。料虧損淨額大增主要因持有之１３００萬美元票
據產生的虧損及開支，目前料減值虧損５０００萬元至５５００萬元，及有關強制執行票據之專
業費用約６００萬元人民幣。
此外，該公司現正對金融資產進行公平值評估。年度業績將於２月底公布。（ｈｍ）
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