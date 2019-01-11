《日入而息》人幣創０５年匯改來最大周漲幅，李嘉誠料樓市波動

《今天重點》﹡在岸人幣收升３４３點子，創０５年匯改來最大周漲幅

﹡港股本周回暖升足五日，累漲１０４１點

﹡中原ＣＣＬ按周跌１﹒４７％，港九市區樓價跌幅擴大

﹡Ｄｒ﹒Ｎｇ：若美減息令鮑威爾成罪人，危機潛藏十年終爆；跨境代購新規

勢影響消費，租金續升令零售業四面楚歌

﹡李嘉誠：全球經濟發展複雜籲要小心，今年樓市會波動



《即日市況》﹡儲局放鴿，港股走高１４５點報２６６６７，六連漲累升１６０２點



《深滬股市》﹡滬綜指午後升幅擴收升０﹒７％，全周升１﹒５％



《美元匯價》﹡加息步伐或減慢惟縮表未變，美元有下跌空間；歐元最新報１﹒１５３３╱

３７，日圓最新報１０９﹒２８╱３１



《公司資訊》﹡外電表示匯控（００００５）同意支付３０００萬美元就美國操縱債券訴訟

和解

﹡ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）超購近１６倍，下限定價

﹡優越集團（０１８４１）料續堅守本業，彼岸控股（０２８８５）主席未有

退休計劃

﹡匯創（０８２０２）以６１２萬元收購共享紙巾公司５１％股權

﹡雷軍看好５Ｇ，小米（０１８１０）未來５年投逾百億於ＡＩｏＴ領域

﹡智美體育（０１６６１）以５０００萬元人民幣認購中美綠色基金

﹡永嘉（０３３２２）第四季高級時裝零售業務同店銷售倒退１０％

﹡正恆國際（００１８５）以約６﹒７３億元人民幣投得河南省鄭州市住宅地

﹡江山控股（００２９５）去年太陽能發電站總發電量升４０％

﹡中銀航空租賃（０２５８８）去年第四季完成１９架飛機交付，料今年交付

７９架



《國企紅籌》﹡中石化（００３８６）戴厚良與瑞銀主席魏柏昂會面，就共同關心話題交換

意見

﹡綠地香港（００３３７）去年合約銷售增加２６％至３７９億元人民幣

﹡張偉辭任中化化肥（００２９７）董事會主席等職務

﹡遠洋（０３３７７）１２月協議銷售額升１﹒１倍

﹡中國糧油（００６０６）料去年純利按年跌５６％至１３億

﹡新天綠色（００９５６）去年第四季度發電量升５％，全年累升１４％

﹡北京首都國際機場（００６９４）去年１２月旅客輸送量增長３％



《神州民企》﹡先進半導體（０３３５５）開市競價後停牌，待公布臨時股東大會私有化表

決結果

﹡宏泰產業（０６１６６）出售河北廊坊地塊合同糾紛達成和解協議

﹡吉利（００１７５）表示集團減持戴姆勒股份之說僅屬謠傳



《中國要聞》﹡上月首套房貸利率近２年來首次環比跌，一線城齊回調

﹡上海市稅務局回應「加強房東繳稅監管」：無信息更新

﹡上海去年投入１４１８﹒９億建設重大工程

﹡去年全國汽車保有量升近１１％，新能源車增七成

﹡吉林省政府與中移動集團簽建設「數字吉林」協議

﹡發改委表示雄安新區和北京城市副中心規劃正推進；鼓勵有條件非金融企業

和金融機構發綠色債券

﹡蘇寧、京東降ｉＰｈｏｎｅ售價，與蘋果官網差距千元

﹡去年末商業銀行不良貸餘額２萬億，不良率１﹒８９％

﹡銀保監表示內地商業銀行流動性穩健，存貸率在合理區間；去年原保險保費

收入達３﹒８萬億增３﹒９％；將研新對外開放措施，需專業性外資險企進

入；加緊出台理財子公司淨資本管理等配套細則

﹡能源局表示推光伏風電新政不代表取消所有新建項目補貼

﹡三鼎集團債價大跌，旗下上市公司將接受浙江馳援資金

﹡中證報表示紓困顯效，股票質押到期規模將逐漸減少

﹡工信部苗圩稱加快５Ｇ商用步伐，年中推５Ｇ測試手機；嚴禁鋼鐵、水泥等

新上項目擴大產能

﹡北京市通信管理局表示加快推進５Ｇ基礎設施

﹡聯想集團與美國電訊商推首款５Ｇ手機ｍｏｔｏ ｚ３

﹡人行逆回購五連停，本周淨回籠４１００億逾兩個月高

﹡阿里巴巴啟動新戰略，助零售企業數碼化轉型；張勇稱零售正從電商時代邁

向數字經濟時代

﹡外媒表示中國擬將今年經濟增長目標下調至６－６﹒５％

﹡報道指美商務部不擬續簽華為子公司出口許可證

﹡據報劉鶴將於本月３０至３１日訪問美國進行貿易談判

﹡北京市級行政中心正式遷入通州城市副中心

﹡財政部表示加強和改進行政事業單位國資管理工作

﹡統計局表示今年底實施地區生產總值統一核算

﹡ｉＰｈｏｎｅ手機內地減價，京東回應是蘋果授權，蘇寧稱是優惠

﹡海通證券前員工違法買賣股票罰１０８６萬禁入市３年

﹡中證監表示去年稽查２０宗典型案例，包括金亞科技等

﹡海航控股表示包啟發擬卸任董事長，因工作調整

﹡珠海香洲非洲豬瘟疫區解封，當局指區內未發現新病例

﹡陸家嘴售浦東寫字樓予支付寶公司，料賺５﹒８億元人民幣

﹡深政府旗下高新投設首隻天使基金，首期規模２億元人民幣

﹡河南成立國資基金支持上市民企，惟要求不得控股民企

﹡上海鳳凰表示已收回ｏｆｏ部分拖欠貨款近３０００萬元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報９７５９﹒４點



《其他消息》﹡【國歌法】條例草案今刊憲，將透過本地立法形式在港實施

﹡學生唱國歌不合要求會被罰？楊潤雄稱交由校方自行決定

﹡５天法定侍產假將於下星期五生效

﹡行會通過最低工資由每小時３４﹒５元提高至３７﹒５元；最低工資上調或

使本港薪酬開支額外增加約０﹒１％

﹡金管局表示上月收到１６１宗有關銀行之投訴個案

﹡啟德第４Ｃ區３號地皮下周五截標，料值１０４億元

﹡港置表示去年二手公屋註冊量６８７宗，增加約２﹒２％

﹡深股通額度全日用１５﹒３６億元；滬股通額度全日用２９﹒５９億元

﹡港航確認有能力贖回５﹒５億美元票據，業務營運正常

﹡中原ＣＣＬ按周跌１﹒４７％，港九市區樓價跌幅擴大

﹡旅遊網站ＺＵＪＩ香港表示出現技術困難，將盡快退款

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