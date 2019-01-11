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即市新聞

11/01/2019 12:45

《午市前瞻》港股短期或獲利回吐，２５８００有支持

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美股連升五日，美國聯儲局主席鮑威爾再度「放鴿」，市場進
下相信美國將放慢加息。但港股今早未見有方向，開報２６６９２點升１７０點，已為早市最高
位，惟瞬間升幅收窄，並曾倒跌２６點低見２６４９４，之後維持窄幅上落，最終午收
２６５７０點，升４９點或０﹒１９％，成交金額４８０﹒０４億元。國企指數報１０４１２，
上升１７點或上升０﹒１７％。
　　內地Ａ股同樣上漲，上證指數午收２５３７點，升２點或０﹒１１％；深證指數午收
７４２４點，跌３點或０﹒０５％。
　　　　本港重磅藍籌股方面，匯控（００００５）升０﹒６９％，報６５﹒２５元；港交所
（００３８８）升０﹒０９％，報２３４﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒８５％，報
３３１﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒１３％，報７９﹒６５元；友邦（０１２９９）升
０﹒９７％，報６７﹒４５元。

＊德銀唱好內銀上升，航空股上漲春節預銷好＊

　　德銀發報告指，在中國將進一步推行寬鬆政策、ＧＤＰ增長放緩及債務槓桿較高的情況下，
預期２０１９年內地銀行毛利率及資產質素壓力將會上升，內銀內險股微升。郵儲銀行
（０１６５８）升３﹒６２％，報４﹒２９元，農行（０１２８８）升０﹒２９％，報３﹒４９
元；交行（０３３２８）升０﹒９７％，報６﹒２５元；招行（０３９６８）升１﹒１８％，報
２９﹒９元。
　　人民幣近日走高升破６﹒８關，多間航空公司因春節鄰近已預早銷售機票，令航空股受惠。
國航（００７５３）升５﹒６４％，報７﹒１２元；南方航空（０１０５５）升４﹒９４％，報
５﹒３１元；東方航空（００６７０）升３﹒６１％，報４﹒５９元。國泰（００２９３）亦升
１﹒５７％，報１１﹒６８元。

＊內地５Ｇ料發牌利好中興，醫藥股顯著回吐＊

　　中國工信部部長苗圩表示，今年將加快進行５Ｇ商業推廣，將發放５Ｇ臨時牌照，５Ｇ股普
遍開市早段上升。中興（００７６３）升２﹒７２％，報１５﹒８４元；南方通信（０１６１７
）升１﹒８４％，報４﹒９９元；普天通信（０１７２０）升１﹒１１％，報２﹒７３元；南京
熊貓電子（００５５３）升１﹒３８％，報２﹒９３元。
　　醫藥股上日急彈後，今日顯著回吐。內媒引述知情人士透露，國家藥品「４＋７」帶量採購
試點落地時間表已確定，１１個試點城市藥品價格將迎來實質性下降。中生製藥（０１１７７）
跌４﹒０６％，報５﹒４４元；石藥集團（０１０９３）跌２﹒４５％，報１１﹒９２元；先鋒
醫藥（０１３４５）跌３﹒０３％，報０﹒９６元；石四藥（０２００５）跌３﹒７５％，報５
﹒６４元；綠葉製藥（０２１８６）跌２﹒５５％，報５﹒３４元。

＊麥嘉嘉：騰訊可看高一線，航空股短線值博＊

　　港股５連漲累升近１５００點，成功突破２６５００後，今日在此水平整固。志昇証券研究
部董事麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，恆指連日來的升幅反映中美貿易談判進展、中央刺激內
需政策出台等市場利好因素，投資者現階段或會趁高鎖定利潤，導致恆指或會出現調整，短期支
持看上個裂口位２５８００點，上線阻力位則在２６８００點。
　　麥嘉嘉表示，騰訊可看高一線，雖然集團未被納入新遊戲版號名單，股價曾跌，但該公司的
第三季度業績報告反映其基本因素良好，尤其雲業務及廣告收入表現突出，可抵銷遊戲業務的不
利因素，建議買入價為３１０元，目標可至３５０元。
　　板塊方面，麥則看好航空股，受惠於人民幣匯價上升及春運潮，短線值博，油價連升９日後
料將進入「喘氣」階段，投資者無需太過憂慮。（ｃｓ、ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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