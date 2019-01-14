《外資精點》大摩料今年本港樓價升２％，上調九倉及恒地評級

《經濟通通訊社１４日專訊》摩根士丹利發表研究報告預測，本港樓價可於今年首季觸底，

至年底上漲２％，而新房交易量亦會增加１０％，在估值低廉及市場預期加息步伐放緩下，料可

推動地產公司股價跑贏大市，對地產股看法由「符合預期」上調至「吸引」。



＊看好開發商及寫字樓業主股份＊



大摩看好新鴻基地產（０００１６）、嘉里建設（００６８３）；並將九龍倉

（００００４）評級從「與大市同步」上調至「增持」，將恆基地產（０００１２）評級從

「減持」上調至「與大市同步」，但信和置業（０００８３）評級卻從「與大市同步」下調至「

減持」。

相比業主股，大摩更青睞開發商股份，因為後者從美國加息步伐減慢中受益更多，考慮到香

港流動性過剩，最優惠利率可能不會與美息同步上升，本港按揭貸款利率應可限制在３％之內，

而公營房屋佔比由之前的６０％上升至７０％，亦將推動私人住宅供應量下降，令供需失衡情況

加劇。



＊上半年零售銷售或跌１０％＊



不過，大摩對於非必需品零售地產市道較為審慎，相對較為青睞寫字樓業主，估計中環租金

仍可以保持堅挺；青睞恆隆地產（００１０１）甚於九倉置業（０１９９７）和希慎興業

（０００１４），將希慎評級從「增持」下調至「與大市同步」。根據摩根士丹利的零售銷售先

行指標，香港零售銷售在今年上半年仍可能下跌５％－１０％；不利的外匯環境、股市波動、房

地產價格下跌和高基數效應，是增長放緩的主因。

另外，大摩略微看好中國內地非必需消費品零售市場，青睞太古地產（０１９７２）和香港

置地。（ｃｌ）



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