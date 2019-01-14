【企業盈喜】金利通（０８２５６）料中期業績虧轉盈

《經濟通通訊社１４日專訊》金利通（０８２５６）公布，截至２０１８年１１月３０日止

，料中期業績虧轉盈，２０１７年同期應佔虧損則約４９０萬元。盈利主要由於電訊及資訊科技

應用分部收入增加及行政開支減少所致。

該公司將於本月中旬公布業績。（ｍｗ）

