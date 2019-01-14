【新股上市】成都高速（０１７８５）暗盤開２﹒２元，平招股價

《經濟通通訊社１４日專訊》主要從事四川省成都市及周邊地區高速公路的運營、管理及發

展的成都高速（０１７８５）明日（１５日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報２﹒２元，與招

股價２﹒２元持平。以每手１０００股計，若計手續費，每手則輕微錄得虧損。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報２﹒２元，平招股價。（ｍｗ）

