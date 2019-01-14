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即市新聞

14/01/2019 10:06

騰訊及內銀股受壓，港股挫３４１點報２６３２５，失百天線

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港股連升六日累漲１６０２點後，今早即見回吐，低開１０７
點，未幾內銀股等中資金融股遇沽壓，騰訊（００７００）更走低１﹒９３％，報３２４﹒８元
，港股跌幅亦擴至３４１點，報２６３２５點，失守１００天線（２６４０６點）。
　　吉利（００１７５）挫３﹒０６％，報１０﹒７６元，暫跌幅最大藍籌。神華
（０１０８８）窄幅升０﹒７５％，報１８﹒７元，暫升幅最大藍籌。
　　國企指數報１０３１７，下跌１３７點或下跌１﹒３１％。
　　上證綜指報２５４４，下跌９點或下跌０﹒３８％，成交３８５﹒９８億元人民幣。
　　深成指報７４４２，下跌３１點或下跌０﹒４２％，成交２３０﹒２９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　重磅股：
　　匯豐控股（００００５）　　６４﹒７５元　　　下跌０﹒９９％
　　港交所　（００３８８）　２３２﹒２０元　　　下跌１﹒１９％
　　中國移動（００９４１）　　８０﹒０５元　　　上升０﹒０６％
　　友邦保險（０１２９９）　　６６﹒６０元　　　下跌１﹒０４％
　　中國平安（０２３１８）　　６８﹒９５元　　　下跌０﹒８６％
　　
　　部分內銀股：
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒４９元　　　下跌１﹒３７％
　　中信銀行（００９９８）　　　４﹒７２元　　　下跌１﹒２６％
　　農業銀行（０１２８８）　　　３﹒４６元　　　下跌０﹒８６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒６３元　　　下跌１﹒４０％
　　郵儲銀行（０１６５８）　　　４﹒２１元　　　下跌１﹒１７％
　　民生銀行（０１９８８）　　　５﹒５５元　　　下跌１﹒０７％
　　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒２８元　　　下跌０﹒３２％
　　招商銀行（０３９６８）　　３０﹒１０元　　　下跌０﹒１７％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒３８元　　　下跌１﹒１７％
　　光大銀行（０６８１８）　　　３﹒４７元　　　下跌１﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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