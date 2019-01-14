《盤後部署》市場已消化不少利好因素，港股於二萬七遇阻力

《經濟通通訊社１４日專訊》港股連升六日累漲１６０２點後，加上市場憂慮英國國會未能

通過脫歐方案，港股今早低開１０７點，其後中國公布的１２月進出口數據差過預期，投資者再

度擔憂中國經濟增長會出現放緩，港股跌幅旋即不斷擴大，最多跌４７１點，低見２６１９５點

。午後大市跌幅未見有大幅收窄的跡象，騰訊（００７００）更急挫逾３％，港股午後大部分時

間均錄得逾４００點的跌幅，最終全日挫３６８點或１﹒３８％，報２６２９８點，失守

１００天線（２６４０５點），結束連升六日的走勢。

國企指數全日收報１０２９２點，跌１﹒５５％或跌１６２點。

上證綜指報２５３５，挫１８點或０﹒７％，成交１１６２﹒４３億元人民幣。

深成指報７４０９，跌６４點或下跌０﹒８７％，成交７０９﹒７１億元人民幣。



＊美匯持續偏軟，減弱人民幣貶值壓力＊



受國際油價下跌影響，美國上周五（１１日）公布的１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）按月

微跌０﹒１％，是自去年３月以來首次下跌及最差表現，但仍符合市場預期。而核心ＣＰＩ則按

月升０﹒２％，連升３個月；按年升２﹒２％，是繼去年３月後首次達到儲局２％通脹目標。然

而，儘管數據仍能符合預期，但有不少分析指出，在全球經濟增長放緩憂慮下，原油需求亦因此

趨向疲弱，從而壓縮油價的反彈空間，因此美國今年的通脹難大幅上升，今年或只會加息一至兩

次，導致美匯持續偏軟，變相減弱人民幣的貶值壓力。

不過，中國今日公布的進出口數字遠遜市場預期，去年１２月出口同比跌４﹒４％，大幅低

於預期的增長３％，創２０１６年１２月以來最大降幅；進口同比下跌７﹒６％，亦差過市場預

期的５％增長，創２０１６年７月以來最大降幅。數據出台後，中國外管局公佈，合格境外機構

投資者（ＱＦＩＩ）總額度由１５００億美元，增加至３０００億美元，以滿足境外投資者對中

國資本市場的龐大投資需求。



＊中美更高級別會談將舉行，或難取得較大進展＊



然而，該項措施並未能帶動中港股市反彈，滬指午後跌幅更最多擴大至２０點，而恆指午後

跌幅僅些微收窄，或反映市場對中國經濟增長放緩的憂慮愈來愈大，後市氣氛亦因此籠罩著一股

不穩情緒，不利中港兩地股市表現。另一方面，港股表現仍要看中美談判的進展。雖然上周完結

的貿易談判獲得進展，但最重要而且分歧最大的科技和知識產權領域仍未討論，料即將舉行的中

美更高級別的官員會面，要取得進展會難關重重。

除中美談判因素，英國國會將於明日（１５日）進行投票，決定是否接受英國首相文翠珊去

年１１月與歐盟達成的脫歐協議。由於市場普遍預期脫歐協議有很大機會不獲通過，令「硬脫歐

」風險增加，並影響環球市場氣氛，間接拖累港股表現。另一方面，港股目前已消化人行降準、

谷內需政策、聯儲局放鴿，以及貿易談判有進展等利好消息，在暫時缺乏利好消息下，預期港股

短線不會有太大的上升空間。



＊重磅股借勢回吐，騰訊沽空比率創逾三年高＊



此外，美國即將進入第四季業績期，受蘋果及個別美國大型零售商早前調低盈測影響，市場

對美股第四季業績有所保留，不排除投資者會借利淡消息出貨，繼而拖累港股開市表現。不少重

磅股今日借進出口數據遜預期的消息借勢急回，騰訊日內的沽空比率更高達４０﹒５％，創

２０１５年１２月以來最高，後市再出現利淡消息，料其他重磅股或會借勢回吐。

綜合種種不利因素，港股於２７０００點有相當阻力，暫以２０天線（２６０５３點）作支

持。若失守該水平，則有機會下試２５５００點。（ｔｔ）

