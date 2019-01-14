《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相文翠珊警告議員，如果不能按計劃脫歐，將對民生造
成災難性後果。
於周二（１５日）的國會投票中預計會拒絕她與歐盟達成的脫歐協議，不過文翠珊至今仍拒
絕撤回該份不受歡迎的協議。
英國脫歐事務大臣巴克利表示，要說服足夠的議員來支持該協議將是個挑戰，但即使表決失
敗，認為國會最終會支持近似該協議的條件。
英國工黨黨魁郝爾彬重申無協議退歐將是個大災難，他目前正積極推動提前大選，如果文翠
珊的脫歐協議失敗，他將提出對政府發起不信任動議。（ｍｎ）
14/01/2019 08:19
【脫歐之後】文翠珊在國會表決前警告，否決協議或帶來災難性後果
《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相文翠珊警告議員，如果不能按計劃脫歐，將對民生造
成災難性後果。
於周二（１５日）的國會投票中預計會拒絕她與歐盟達成的脫歐協議，不過文翠珊至今仍拒
絕撤回該份不受歡迎的協議。
英國脫歐事務大臣巴克利表示，要說服足夠的議員來支持該協議將是個挑戰，但即使表決失
敗，認為國會最終會支持近似該協議的條件。
英國工黨黨魁郝爾彬重申無協議退歐將是個大災難，他目前正積極推動提前大選，如果文翠
珊的脫歐協議失敗，他將提出對政府發起不信任動議。（ｍｎ）
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