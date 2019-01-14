【脫歐之後】文翠珊在國會表決前警告，否決協議或帶來災難性後果

《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相文翠珊警告議員，如果不能按計劃脫歐，將對民生造

成災難性後果。

於周二（１５日）的國會投票中預計會拒絕她與歐盟達成的脫歐協議，不過文翠珊至今仍拒

絕撤回該份不受歡迎的協議。

英國脫歐事務大臣巴克利表示，要說服足夠的議員來支持該協議將是個挑戰，但即使表決失

敗，認為國會最終會支持近似該協議的條件。

英國工黨黨魁郝爾彬重申無協議退歐將是個大災難，他目前正積極推動提前大選，如果文翠

珊的脫歐協議失敗，他將提出對政府發起不信任動議。（ｍｎ）

