【脫歐之後】據報英國跨黨派議員就第二次脫歐公投公布立法草案

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道，英國一個跨黨派議員團體提議對脫

歐舉行第二次公投，並將公布立法草案。

議員必須提出新的立法，才能取消３月２９日的英國脫歐日期。據悉參與立法草案的議員包

括自由民主黨領袖Ｖｉｎｃｅ Ｃａｂｌｅ爵士及前下議院主事官Ｌｏｒｄ Ｌｉｓｖａｎｅ。

（ｍｎ）

