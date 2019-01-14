《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道，英國一個跨黨派議員團體提議對脫
歐舉行第二次公投，並將公布立法草案。
議員必須提出新的立法，才能取消３月２９日的英國脫歐日期。據悉參與立法草案的議員包
括自由民主黨領袖Ｖｉｎｃｅ Ｃａｂｌｅ爵士及前下議院主事官Ｌｏｒｄ Ｌｉｓｖａｎｅ。
（ｍｎ）
14/01/2019 08:46
【脫歐之後】據報英國跨黨派議員就第二次脫歐公投公布立法草案
《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道，英國一個跨黨派議員團體提議對脫
歐舉行第二次公投，並將公布立法草案。
議員必須提出新的立法，才能取消３月２９日的英國脫歐日期。據悉參與立法草案的議員包
括自由民主黨領袖Ｖｉｎｃｅ Ｃａｂｌｅ爵士及前下議院主事官Ｌｏｒｄ Ｌｉｓｖａｎｅ。
（ｍｎ）
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