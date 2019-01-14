《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述歐盟高層消息人士報道稱，歐盟預計英國會在未來
數周提出將３月２９日的脫歐最後期限推遲。
據悉，屆時歐盟理事會主席圖斯克將召開特別領導人峰會，以便在收到要求後推遲最後限期
，但具體延遲時間將視英國首相文翠珊提出的原因而定
消息人士稱，第一步可能是推遲到７月，以便讓文翠珊有時間修改及批准目前的協議。如果
英國進行大選或第二次公投，歐盟可能會提供更長的時間。（ｍｎ）
14/01/2019 11:50
【脫歐之後】據報歐盟在為英國脫歐推遲至最早７月作準備
《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述歐盟高層消息人士報道稱，歐盟預計英國會在未來
數周提出將３月２９日的脫歐最後期限推遲。
據悉，屆時歐盟理事會主席圖斯克將召開特別領導人峰會，以便在收到要求後推遲最後限期
，但具體延遲時間將視英國首相文翠珊提出的原因而定
消息人士稱，第一步可能是推遲到７月，以便讓文翠珊有時間修改及批准目前的協議。如果
英國進行大選或第二次公投，歐盟可能會提供更長的時間。（ｍｎ）
|生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
|FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰