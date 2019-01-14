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14/01/2019 11:50

【脫歐之後】據報歐盟在為英國脫歐推遲至最早７月作準備

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述歐盟高層消息人士報道稱，歐盟預計英國會在未來
數周提出將３月２９日的脫歐最後期限推遲。
　　據悉，屆時歐盟理事會主席圖斯克將召開特別領導人峰會，以便在收到要求後推遲最後限期
，但具體延遲時間將視英國首相文翠珊提出的原因而定
　　消息人士稱，第一步可能是推遲到７月，以便讓文翠珊有時間修改及批准目前的協議。如果
英國進行大選或第二次公投，歐盟可能會提供更長的時間。（ｍｎ）

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