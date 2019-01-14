【停擺僵局】共和黨資深參議員呼籲特朗普結束停擺，嘗試重新談判

《經濟通通訊社１４日專訊》與美國總統特朗普關係密切的共和黨參議員格雷厄姆（Ｌｉｎ

ｄｓｅｙ Ｇｒａｈａｍ）支持讓政府暫時結束停擺，以嘗試重新開始談判。

目前美國聯邦政府部分機構停擺已經進入第２３日，創史上最長停擺，因民主黨拒絕特朗普

撥款５７億美元在美墨邊境建圍牆的要求，而且在政府重新開門前拒絕談判。

格雷厄姆表示，如果與民主黨再沒有進展，特朗普就應該宣布進入國家緊急狀態，以此獲得

興建圍牆的經費。（ｍｎ）

