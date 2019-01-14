《經濟通通訊社１４日專訊》與美國總統特朗普關係密切的共和黨參議員格雷厄姆（Ｌｉｎ
ｄｓｅｙ Ｇｒａｈａｍ）支持讓政府暫時結束停擺，以嘗試重新開始談判。
目前美國聯邦政府部分機構停擺已經進入第２３日，創史上最長停擺，因民主黨拒絕特朗普
撥款５７億美元在美墨邊境建圍牆的要求，而且在政府重新開門前拒絕談判。
格雷厄姆表示，如果與民主黨再沒有進展，特朗普就應該宣布進入國家緊急狀態，以此獲得
興建圍牆的經費。（ｍｎ）
14/01/2019 16:35
【停擺僵局】共和黨資深參議員呼籲特朗普結束停擺，嘗試重新談判
《經濟通通訊社１４日專訊》與美國總統特朗普關係密切的共和黨參議員格雷厄姆（Ｌｉｎ
ｄｓｅｙ Ｇｒａｈａｍ）支持讓政府暫時結束停擺，以嘗試重新開始談判。
目前美國聯邦政府部分機構停擺已經進入第２３日，創史上最長停擺，因民主黨拒絕特朗普
撥款５７億美元在美墨邊境建圍牆的要求，而且在政府重新開門前拒絕談判。
格雷厄姆表示，如果與民主黨再沒有進展，特朗普就應該宣布進入國家緊急狀態，以此獲得
興建圍牆的經費。（ｍｎ）
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