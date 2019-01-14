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14/01/2019 09:30

【新股上市】微盟（２０１３）公開發售認購不足，下限定價

　　《經濟通通訊社１４日專訊》獲騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解
決方案提供商微盟集團（０２０１３）公布招股結果，公開發售部分認購不足，只有
２３８７﹒７萬股認購，相當於全部可認購股份的０﹒７９倍；股份定價為２﹒８元，即招股價
範圍２﹒８元至３﹒５元的下限；一手１０００股中籤率為１００％，人人有分。
　　國際發售部分錄得輕微超額認購，經重新分配後，最終股份發售數已增至２﹒７７８億股，
相當於全球發售股份約９２﹒１％。
　　基石投資者部分，按發售價２﹒８元計算，丙晟科技宇已認購１９５６﹒１萬股，相當於已
發行股本０﹒９７％；上海文棠附屬公司上海微盟文騰企業發展認購８３８３﹒２萬股，相當於
已發行股本４﹒１７％；匯付的附屬公司Ｈｕｉｆｕ　（ＢＶＩ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ認購
１３９７﹒２萬股，相當於已發行股本０﹒６９％。
　　按發售價每股２﹒８元計算，公司預料獲得淨額７﹒５５７億元，其中３０％元用於提高公
司的研發能力及改善其技術基礎設施；約２５％用於於尋求公司所認為可增加產品及供應的戰略
合作、投資及收購；約１５％用於提升銷售及營銷能力方面的投資；約１０％用於購買精準營銷
業務的社交媒體廣告流量；約１０％用於擴展公司的營銷雲及銷售雲產品種類及擴展公司的銷售
渠道以擴大雲產品的客戶群；約１０％用於營運資金及一般公司用途。
　　聯席保薦人為德銀及海通國際，股份明日（１５日）在聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

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