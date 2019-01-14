【新股上市】微盟（２０１３）公開發售認購不足，下限定價

《經濟通通訊社１４日專訊》獲騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解

決方案提供商微盟集團（０２０１３）公布招股結果，公開發售部分認購不足，只有

２３８７﹒７萬股認購，相當於全部可認購股份的０﹒７９倍；股份定價為２﹒８元，即招股價

範圍２﹒８元至３﹒５元的下限；一手１０００股中籤率為１００％，人人有分。

國際發售部分錄得輕微超額認購，經重新分配後，最終股份發售數已增至２﹒７７８億股，

相當於全球發售股份約９２﹒１％。

基石投資者部分，按發售價２﹒８元計算，丙晟科技宇已認購１９５６﹒１萬股，相當於已

發行股本０﹒９７％；上海文棠附屬公司上海微盟文騰企業發展認購８３８３﹒２萬股，相當於

已發行股本４﹒１７％；匯付的附屬公司Ｈｕｉｆｕ （ＢＶＩ） Ｌｉｍｉｔｅｄ認購

１３９７﹒２萬股，相當於已發行股本０﹒６９％。

按發售價每股２﹒８元計算，公司預料獲得淨額７﹒５５７億元，其中３０％元用於提高公

司的研發能力及改善其技術基礎設施；約２５％用於於尋求公司所認為可增加產品及供應的戰略

合作、投資及收購；約１５％用於提升銷售及營銷能力方面的投資；約１０％用於購買精準營銷

業務的社交媒體廣告流量；約１０％用於擴展公司的營銷雲及銷售雲產品種類及擴展公司的銷售

渠道以擴大雲產品的客戶群；約１０％用於營運資金及一般公司用途。

聯席保薦人為德銀及海通國際，股份明日（１５日）在聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）

