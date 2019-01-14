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即市新聞

14/01/2019 09:50

【新股上市】天瑞汽車內飾公開發售超購逾６倍，一手中籤率２５％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地重型卡車內飾產品製造商天瑞汽車內飾件（０６１６２）
公布招股結果，公開發售部分錄得超額認購６﹒１５倍；股份定價為０﹒２５元，為招股價範圍
０﹒２５元至０﹒３１元至下限價；一手中籤率２５％，認購９手穩奪１手。
　　國際發售部分錄得輕微超額認購，相當於國際配售初步可供認購４﹒５億股國際配售股份總
數的約１﹒０５倍。
　　基石投資者部分，Ｚｈｅｎｇｊｉａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ、鼎
櫟合夥人有限公司及鼎辰投資公司已分別認購８６００萬股、８４００萬股及５０００萬股，合
共２﹒２億股，合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約１１％，及全球發售項下發售股份
數目約４４％。
　　按發售價每股０﹒２５元計算，公司預料獲得淨額８２１０萬元，其中４２﹒３％用於提高
生產能力及產量；１７﹒５％用於償還部分銀行貸款；１４﹒５％用於提高研發能力；
１０﹒８％用於改善及擴大產品供應；４﹒８％設立新辦事處及倉庫，包括聘用新的銷售人員以
及優化及升級資訊系統；１０﹒１％用於一般營運資金﹒
　　獨家保薦人為Ｉｎｎｏｖａｓ　Ｃａｐｉｔａｌ，股份將於明日（１５日）在聯交所主板掛
牌上市。（ｕｌ）

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