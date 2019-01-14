《經濟通通訊社１４日專訊》獲騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解
決方案提供商微盟集團（０２０１３）於明日（１５日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市
價２﹒６元，較招股價２﹒８元低７﹒１４％。現升３﹒５７％，報２﹒９元，每手１０００股
，不計手續費，賺１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，平開報２﹒８元。（ｕｌ）
14/01/2019 16:18
【新股上市】微盟（２０１３）暗盤開報２．６元，較招股價低６％
《經濟通通訊社１４日專訊》獲騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解
決方案提供商微盟集團（０２０１３）於明日（１５日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市
價２﹒６元，較招股價２﹒８元低７﹒１４％。現升３﹒５７％，報２﹒９元，每手１０００股
，不計手續費，賺１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，平開報２﹒８元。（ｕｌ）
|生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
|FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰