【新股上市】微盟（２０１３）暗盤開報２．６元，較招股價低６％

《經濟通通訊社１４日專訊》獲騰訊（００７００）投資的內地中小企業雲端商業及營銷解

決方案提供商微盟集團（０２０１３）於明日（１５日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市

價２﹒６元，較招股價２﹒８元低７﹒１４％。現升３﹒５７％，報２﹒９元，每手１０００股

，不計手續費，賺１００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，平開報２﹒８元。（ｕｌ）

