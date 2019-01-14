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14/01/2019 11:25

【聚焦數據】海關：中俄貿易去年同比增長２７％，突破千億美元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關新聞發言人李魁文表示，中俄貿
易２０１８年同比增長２７﹒１％，首次突破１０００億美元。
　　據海關統計，２０１８年中國對俄羅斯進出口７０７５﹒５億元人民幣，同比增長２４％，
佔同期中國進出口總值的２﹒３％。其中，對俄出口３１６６﹒５億元，增長９﹒１％，自俄進
口３９０９億元，增長３９﹒４％。如果以美元計價，２０１８年中俄雙邊貿易額達到
１０７０﹒６億美元，增幅達到２７﹒１％，增速在中國前十大貿易夥伴中位列第一位。

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