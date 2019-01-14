《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關新聞發言人李魁文表示，中俄貿
易２０１８年同比增長２７﹒１％，首次突破１０００億美元。
據海關統計，２０１８年中國對俄羅斯進出口７０７５﹒５億元人民幣，同比增長２４％，
佔同期中國進出口總值的２﹒３％。其中，對俄出口３１６６﹒５億元，增長９﹒１％，自俄進
口３９０９億元，增長３９﹒４％。如果以美元計價，２０１８年中俄雙邊貿易額達到
１０７０﹒６億美元，增幅達到２７﹒１％，增速在中國前十大貿易夥伴中位列第一位。
14/01/2019 11:25
【聚焦數據】海關：中俄貿易去年同比增長２７％，突破千億美元
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國海關新聞發言人李魁文表示，中俄貿
易２０１８年同比增長２７﹒１％，首次突破１０００億美元。
據海關統計，２０１８年中國對俄羅斯進出口７０７５﹒５億元人民幣，同比增長２４％，
佔同期中國進出口總值的２﹒３％。其中，對俄出口３１６６﹒５億元，增長９﹒１％，自俄進
口３９０９億元，增長３９﹒４％。如果以美元計價，２０１８年中俄雙邊貿易額達到
１０７０﹒６億美元，增幅達到２７﹒１％，增速在中國前十大貿易夥伴中位列第一位。
|生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
|FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰