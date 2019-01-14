《午市前瞻》市場已消化中國進出口數據，惟港股再上二萬七機會微

《經濟通通訊社１４日專訊》港股六連升累漲１６００點後，今早遇冷鋒低開１０７點報

２６５５９點後，中國公布的去年１２月出口同比跌４﹒４％，遠遜於市場預期的增長３％，創

２０１６年１２月以來最大降幅；進口同比下跌７﹒６％，亦遠差過市場預期的５％增長，創

２０１６年７月以來最大降幅，拖累港股跌幅擴大，最多跌４７１點，低見２６１９５點，最終

午收２６２９９點，跌３６８點或１﹒３８％，失守百天線（２６４０５點）。成交金額

４４９﹒７７億元。

國指報１０２９９，跌１﹒４９％或跌１５５點。上證報２５３９﹒５９，跌１４點或跌０

﹒５６％，成交７４１﹒６２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒０７％，報６４﹒７元；港交所（００３８８）跌

１﹒１１％，報２３２﹒４元；騰訊（００７００）跌２﹒６％，報３２２﹒６元；友邦

（０１２９９）跌０﹒４５％，報６７元；中移動（００９４１）則升０﹒３７％，報８０﹒３

元。

九龍倉置業（０１９９７）升０﹒５２％，報４８﹒７５元，為半日最佳藍籌；中海油

（００８８３）跌３﹒４３％，報１２﹒３８元，為半日最差藍籌。



＊高盛唱好聯想急升，濠賭股隨市下挫＊



手機及相關設備股今日普遍下跌，聯想集團（００９９２）最新獲高盛大升目標八成，由

４元至７﹒２０元，投資評級由「中性」上調至「買入」，該股中午急漲４﹒６％，報５﹒６９

元；中興通訊（００７６３）急挫４﹒３８％，報１５﹒２８元；丘鈦（０１４７８）跌

２﹒５８％，報４﹒５３元；瑞聲科技（０２０１８）軟１﹒３％，報４５﹒６元；舜宇

（０２３８２）跌２﹒０４％，報６７﹒３５元。

濠賭股隨市向下，銀娛（０００２７）管理層指貴賓廳競爭或增加，中午收跌３﹒１２％，

報４６﹒５５元；新濠（００２００）走低２﹒９３％，報１５﹒２６元；澳博（００８８０）

跌３﹒０１％，報６﹒７６元；永利（０１１２８）挫４﹒０１％，報１６﹒２８元；金沙

（０１９２８）蒸發２﹒８１％，報３４﹒６５元。



＊內銀內險股受壓，國航今早顯著回吐＊



內銀內險股未受人幣飆升帶動向上，工行（０１３９８）跌１﹒７５％，報５﹒６１元；農

行（０１２８８）跌１﹒４３％，報３﹒４４元；中行（０３９８８）跌１﹒１７％，報３﹒３

８元；建行（００９３９）跌１﹒６７％，報６﹒４７元；國壽（０２６２８）跌３﹒３３％，

報１６﹒８４元；新華保險（０１３３６）跌２﹒８１％，報２７﹒７元；太保（０２６０１）

跌２﹒１６％，報２４﹒９５元。

航空股今見回吐，國航（００７５３）跌３﹒５７％，報７﹒０３元；東航（００６７０）

跌１﹒５１％，報４﹒５８元；南航（０１０５５）跌２﹒４２％，報５﹒２４元；國泰

（００２９３）跌０﹒６９％，報１１﹒５６元。

汽車股亦顯著受壓，比亞迪（０１２１１）急跌４﹒８４％，報４５﹒２元，為表現最差國

指成份股。吉利（００１７５）挫２﹒８８％，報１０﹒７８元。廣汽集團（０２２３８）走低

２﹒６３％，報８﹒１３元。長汽（０２３３３）軟１﹒６２％，報４﹒８５元。



＊陳錦興：內銀內險基本面不太強，較難受惠人民幣漲勢＊



上周中美貿易磋商結束，但依然未有公布實質內容，本周消息面不是特別利好大市，港股低

開３３０點後跌勢持續，最終回吐上周升幅近４００點，英皇證券研究部總監陳錦興向

《經濟通通訊社》表示，港股上午已消化中國１２月進出口數據不如預期的消息，惟再上

２７０００點的機會不大，支持位在２６０００點，市場都正等待中方劉鶴的最新消息。至於英

國脫歐方面，雖然歐盟預期英國脫歐草案會遭否決，將提出押後脫歐期限至７月，但亦需要等待

結果方知大市走勢。

今早人民幣兌美元中間價，較上一交易日（１１日）大幅上調３４９點，報６﹒７５６０，

創去年中左右以來高位，亦連續第三日上升，但陳錦興指，由於內銀內險股基本面不太強，即使

人民幣漲，大部分亦只會隨市下跌，而匯控（００００５）和渣打（０２８８８）亦相信會受英

國脫歐今周表決影響，今早有回吐。

至於半日升逾１６％的優品３６０（０２３６０），陳錦興續指，由於今早大市跌勢持續，

投資者都轉移資金到一些本地股上，加上其公司概念亦不錯，故可以這樣了解此升勢。

（ａｌ，ｍｗ）

