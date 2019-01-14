小米（０１８１０）上周披露，於上月２８日和本月２日按上市前僱員股份獎勵計劃，發行
１２﹒５９億股Ｂ類股份，當中７﹒７６億股歸入創辦人雷軍身為委託人的ＡＲＫ Ｔｒｕｓｔ
（下稱ＡＲＫ）。公司解釋，部分獎勵計劃成員成為ＡＲＫ信託客戶，令ＡＲＫ股權提升，而雷
軍並不在此輪股份發行，其股權未有變動。《香港經濟日報》
14/01/2019 08:20
小米（０１８１０）員工兌換１２﹒６億股，澄清雷軍未獲任何股份
小米（０１８１０）上周披露，於上月２８日和本月２日按上市前僱員股份獎勵計劃，發行
１２﹒５９億股Ｂ類股份，當中７﹒７６億股歸入創辦人雷軍身為委託人的ＡＲＫ Ｔｒｕｓｔ
（下稱ＡＲＫ）。公司解釋，部分獎勵計劃成員成為ＡＲＫ信託客戶，令ＡＲＫ股權提升，而雷
軍並不在此輪股份發行，其股權未有變動。《香港經濟日報》
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