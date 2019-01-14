萬達集團近年多番強調「輕資產」、減輕地產業務色彩，集團最新公布去年總資產按年減少
１１﹒５％至６２５７億元人民幣。
對於市傳集團趕上市，董事長王健林在年會上表示，與投資者協定５年內上市，但強調不上
市也無回購保證。《香港經濟日報》
14/01/2019 08:24
【新股上市】萬達冀剝離地產業，與投資者協定５年內上市
萬達集團近年多番強調「輕資產」、減輕地產業務色彩，集團最新公布去年總資產按年減少
１１﹒５％至６２５７億元人民幣。
對於市傳集團趕上市，董事長王健林在年會上表示，與投資者協定５年內上市，但強調不上
市也無回購保證。《香港經濟日報》
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
|專訪11/01/2019
Dr.Ng：樓價回到97才是正常 貿易磋商只屬戲碼
|FOCUS11/01/2019
【FOCUS】人幣狂升收復6.77關 「秘密協議」疑雲再起
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰