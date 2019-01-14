【新股上市】萬達冀剝離地產業，與投資者協定５年內上市

萬達集團近年多番強調「輕資產」、減輕地產業務色彩，集團最新公布去年總資產按年減少

１１﹒５％至６２５７億元人民幣。

對於市傳集團趕上市，董事長王健林在年會上表示，與投資者協定５年內上市，但強調不上

市也無回購保證。《香港經濟日報》

