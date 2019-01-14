首置上車盤「煥然懿居」接受申請逾一周，市建局已收逾萬份申請表、超額逾２１倍，當中
逾八成申請者年齡是１８至３８歲，另外單身申請佔６４％。
此外，３８％申請者居於公屋或資助房屋，計劃「分戶」申請首置盤，市建局指數據會交政
府分析，然而，有市建局非執董認為，數據用作打擊公屋富戶的機會不大。《香港經濟日報》
14/01/2019 08:29
《本港樓市》煥然懿居收表逾萬，單身佔６４％
首置上車盤「煥然懿居」接受申請逾一周，市建局已收逾萬份申請表、超額逾２１倍，當中
逾八成申請者年齡是１８至３８歲，另外單身申請佔６４％。
此外，３８％申請者居於公屋或資助房屋，計劃「分戶」申請首置盤，市建局指數據會交政
府分析，然而，有市建局非執董認為，數據用作打擊公屋富戶的機會不大。《香港經濟日報》
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