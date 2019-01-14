【本港樓市】十大屋苑周末成交回升，新盤熱賣帶動氣氛

《經濟通通訊社１４日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得８宗成交，較上一個周末增加３

宗或６０％，成交量為６周以來最多。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期多

個新盤出現熱賣潮，帶動樓市氣氛回暖，刺激買家加快入市。距離農曆新年只有約半個月，除上

車客活躍外，近期亦見不少換樓客衝刺趕過年前入市，中細價物業成交氣氛造好。



＊美聯：７屋苑「捧蛋」＊



據美聯物業分行統計，２０１９年次周末（１月１２日至１３日），１０大藍籌屋苑錄得約

７宗買賣成交，按周升約１６﹒７％，交投略增，但當中仍有７個屋苑「捧蛋」，並連續６個周

末錄得單位數成交。至於按１５大屋苑統計，本周末則錄得約９宗買賣成交，較上周末上升約

２８﹒６％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，大埔大型新盤日前首輪開售４８６伙，低價開售刺激

購買力釋放，首批單位銷情亦見理想，反映買家入市意欲高漲，整體樓市氣氛平穩向好。本月多

個新盤接連以「筍價」登場，市場焦點及資金鎖定一手市場，料部分新盤向隅客回流，本月二手

成交量續徘徊２０００宗水平。



＊利嘉閣：連續３０周在單位數徘徊＊



至於綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑錄６宗二手買賣個案，

較上周末（１月５至１月６日）的８宗減少２５％，連續３０周單位數徘徊。利嘉閣地產總裁廖

偉強表示，中美貿易戰緩和，港府考慮放寬按揭成數協助首置買家，利好二手市場成交信心，唯

新盤攻勢搶走客源拖低二手成交量，預計二手業主感受市場氣氛好轉會開價企硬，未來買家入市

只能覓調升後的放盤。農曆新年假期將至，預計屆時二手放盤量及成交量會下跌。（ｃｌ）

