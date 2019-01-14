【本港樓市】中原料１月樓宇買賣登記約６０００宗，創５個月新高

《經濟通通訊社１４日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至１月９日，

２０１９年１月份的樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫時錄得１３５８宗，

總值２４１﹒９億元，預測全月登記錄６０００宗及７００億元，較２０１８年１２月份的

３０３８宗及４３０﹒４億元大幅上升９７﹒５％及６２﹒６％。

１２月份觀塘凱匯熱賣，整體宗數因而重上６０００宗高水平，創２０１８年８月６６８８

宗後５個月新高。加上領展有１２個大額登記，合共１２０﹒１億元，刺激金額創２０１８年７

月份９９３﹒７億元後６個月新高。

一手私人住宅方面，１月份暫錄得４８０宗，總值６５﹒０億元。預測整月登記為１７００

宗及１９５億元，將較１２月的３８６宗及１１３﹒３億元顯著上升。１月份的登記創下去年

１０月份２３３４宗及２１４﹒５億元後３個月新高，主要來自觀塘凱匯。

２０１９年１月份暫時最高登記宗數的新盤是觀塘凱匯１期，暫錄３５４宗總值４２億元。

第二為大埔海日灣，暫錄３６宗總值４﹒９億元。第三為馬鞍山泓碧，暫錄１４宗總值１億元。

二手私人住宅方面，１月份暫錄得５６９宗，總值４７﹒７億元。預測整月登記為２０００宗及

１６５億元，將較１２月的上升２６﹒８％及３５﹒５％。居屋攪珠後，向偶客回流二手市場，

加上觀塘凱匯熱賣，帶動整體市場氣氛向好，刺激二手成交將創２０１８年９月份２０９６宗及

１８５﹒１億元後４個月新高。

大型屋苑方面，２０１９年１月份嘉湖山莊暫錄得１２宗買賣登記。而沙田第一城８宗、美

孚新村４宗、及太古城３宗。（ｃｌ）

