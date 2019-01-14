《經濟通通訊社１４日專訊》財政司司長陳茂波出席亞洲金融論壇時表示，雖然２０１９年
剛剛開始，但市場已呈現焦慮及不穩的狀態。他提到國際發生貿易爭端，保護主義抬頭，令環球
經濟更趨複雜，影響國際投資及營商氣氛，惟他強調，保護主義不會於香港發生，香港會繼續支
持多邊自由貿易，香港亦有緩衝空間面對日益增加的市場風險。
陳茂波又透露，政府一直在研究改善監管政策，當中將推出新的「企業拯救程序」方案，為
正面對短期財務困境的公司提供可行的援助，以保障職位及債權人權益。（ｋｙ）
14/01/2019 14:24
【金融論壇】陳茂波：香港不會實行保護主義，擬推新企業拯救程序
《經濟通通訊社１４日專訊》財政司司長陳茂波出席亞洲金融論壇時表示，雖然２０１９年
剛剛開始，但市場已呈現焦慮及不穩的狀態。他提到國際發生貿易爭端，保護主義抬頭，令環球
經濟更趨複雜，影響國際投資及營商氣氛，惟他強調，保護主義不會於香港發生，香港會繼續支
持多邊自由貿易，香港亦有緩衝空間面對日益增加的市場風險。
陳茂波又透露，政府一直在研究改善監管政策，當中將推出新的「企業拯救程序」方案，為
正面對短期財務困境的公司提供可行的援助，以保障職位及債權人權益。（ｋｙ）
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