《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，外匯基金在去年１２月份的境外資產增加１９０
億元，至３４８８５億元。
貨幣基礎為１６３２６億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２６１８億元。（ｃｌ）
14/01/2019 17:09
【本港經濟】金管局：１２月外匯基金境外資產增加１９０億元
《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，外匯基金在去年１２月份的境外資產增加１９０
億元，至３４８８５億元。
貨幣基礎為１６３２６億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２６１８億元。（ｃｌ）
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