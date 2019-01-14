【本港經濟】金管局：１２月外匯基金境外資產增加１９０億元

《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，外匯基金在去年１２月份的境外資產增加１９０

億元，至３４８８５億元。

貨幣基礎為１６３２６億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘

，以及已發行外匯基金票據及債券。

外匯基金對香港私營部門的債權總額為２６１８億元。（ｃｌ）

