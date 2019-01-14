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即市新聞

14/01/2019 18:44

《再戰明天》英國議會投票表決退歐協議，美國公布生產者物價指數

　　《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），英國議會投票表決退歐協議。明晚，美國公
布１２月生產者物價指數。

＊英國議會投票表決退歐協議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，英國議會投票表決退歐協議。
　　本港時間明晚６：３０ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉出席歐洲議會全體會議，紀念歐元問世
２０周年。１１：００ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在歐洲議會發表講話，並回答議員們關於央行
２０１７年年度報告的問題。
　　９：３０ｐｍ，費城聯儲公布月度非製造業展望調查歷史數據修正。
　　明日，南非央行開始為期三天的貨幣政策委員會會議（至１７日）。

＊歐元區公布１１月貿易收支＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布１２月貨幣供應Ｍ２年率，料由２﹒３％升上
２﹒４％；貨幣供應Ｍ３年率料維持於２﹒１％。
　　明午３：４５ｐｍ，法國公布１２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒２％升上持平；年
率料由１﹒９％回落至１﹒６％。６：００ｐｍ，歐元區公布１１月貿易收支（經季節調整），
料貿盈由１２５億歐元升上１２８億歐元。
　　７：００ｐｍ，巴西公布１１月零售銷售，月率料由下滑０﹒４％升上１％；年率料由
１﹒９％升上２﹒２％。

＊美國公布１２月生產者物價指數＊

　　９：３０ｐｍ，美國公布１２月生產者物價指數，月率料由０﹒１％降至－０﹒１％；年率
料維持於２﹒５％。１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由１０﹒９上升至１１﹒３。
１０：００ｐｍ，加拿大公布１２月成屋銷售，月率跌幅料由２﹒３％收窄至１％。

＊中廣核礦業開股東會＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：佳源國際（０２７６８）、中廣核礦業（０１１６４）、
意科控股（００９４３）和聯合醫務（００７２２）。（ｈｏ）

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