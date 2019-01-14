周大福第三財季中國及港澳同店銷售由升轉跌，分別跌７％及６％

《經濟通通訊社１４日專訊》周大福（０１９２９）公布截至去年１２月底止第三財季經營

數據，期內中國及港澳零售值分別為增長１％及下跌１％；中國及港澳同店銷售分別跌７％及

６％，為兩個財政年度內季度同店銷售首見跌幅。

以產品劃分，內地珠寶鑲嵌首飾於季內的同店銷售降５％，港澳跌８％；內地黃金產品的同

店銷售跌１１％，港澳則錄６％跌幅。

集團季內於中國內地淨開設２５９個零售點。在香港、澳門及其他市場，集團淨開設４個周

大福珠寶零售點。於去年１２月３１日，集團合共有３０８５個零售點。（ｋｙ）

