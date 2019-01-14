《經濟通通訊社１４日專訊》周大福（０１９２９）公布截至去年１２月底止第三財季經營
數據，期內中國及港澳零售值分別為增長１％及下跌１％；中國及港澳同店銷售分別跌７％及
６％，為兩個財政年度內季度同店銷售首見跌幅。
以產品劃分，內地珠寶鑲嵌首飾於季內的同店銷售降５％，港澳跌８％；內地黃金產品的同
店銷售跌１１％，港澳則錄６％跌幅。
集團季內於中國內地淨開設２５９個零售點。在香港、澳門及其他市場，集團淨開設４個周
大福珠寶零售點。於去年１２月３１日，集團合共有３０８５個零售點。（ｋｙ）
14/01/2019 16:59
周大福第三財季中國及港澳同店銷售由升轉跌，分別跌７％及６％
《經濟通通訊社１４日專訊》周大福（０１９２９）公布截至去年１２月底止第三財季經營
數據，期內中國及港澳零售值分別為增長１％及下跌１％；中國及港澳同店銷售分別跌７％及
６％，為兩個財政年度內季度同店銷售首見跌幅。
以產品劃分，內地珠寶鑲嵌首飾於季內的同店銷售降５％，港澳跌８％；內地黃金產品的同
店銷售跌１１％，港澳則錄６％跌幅。
集團季內於中國內地淨開設２５９個零售點。在香港、澳門及其他市場，集團淨開設４個周
大福珠寶零售點。於去年１２月３１日，集團合共有３０８５個零售點。（ｋｙ）
|生財有道14/01/2019
《開市Good Morning》溫傑：匯控短期上升空間不大
|FOCUS14/01/2019
【FOCUS】停擺衝擊大+紐時再狙擊 侵侵指望中國搭救?
|國際動態14/01/2019
停擺破紀錄 傳白宮準備停至2月底
|生財有道11/01/2019
【嚟緊炒D乜】新創建業務發展轉趨積極 攻守兼備之選
|生財有道11/01/2019
【零售冷鋒】跨境代購新規勢影響消費 租金續升令零售業四面楚歌
|生財有道11/01/2019
《開市Good Morning》曾永堅：A股今年表現有望轉好
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰