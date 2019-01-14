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14/01/2019 18:05

【新股上市】傳中石化銷售公司獲准在港上市，集資減至５０億美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述知情人士指，中石化（００３８６）（滬：６００
０２８）旗下中石化銷售公司已獲國務院批准在港上市，並會在今年進行，計劃集資５０至６０
億美元，較２０１６年考慮的１００億美元有所減少，主要受業務前景放緩及市場能否吸納大型
新股的憂慮所影響。（ｃｈ）

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