《小傳日記》神州進口跌，魚缸好濕熱，好友急住閃，回吐四百點！



《小傳日記》花旗國呢兩日無咩大新聞，繼續都係放係政府停擺身上，因為已經連續２３日

停擺，創造力史記錄。另外，投資者焦點都落咗去米字國脫歐公投，文姨姨（文翠珊）就話不脫

歐嘅可能性甚至高於硬脫歐，當初話脫歐又係公投投出來，而家又話唔脫，真係好難觸摸。道指

上週五收報２３９９５點，跌５點。納指收報６９７１點，跌１４點。

睇返亞洲魚缸呢邊普遍低走，得返日經叫做頂得住升２００點，香江魚缸呢邊都係低開低走

格局，並一度跌穿２６２００關，低見２６１９５點。「孖屐」大消息都係因為神州１２月進口

按年下跌７﹒６巴仙，創下２０１６年７月最大跌幅，嚇到缸友急急腳拋貨，魚缸最終收報

２６２９８點，跌３６８點或逾１巴仙，守唔住條百天線（２６４０５點）。成交額

７３６﹒９億銀，較上日少咗一成七。國貨收報１０２９２點，跌１６２點或近２巴仙。

Ａ場繼續低走，上證收報２５３５點，跌１８點或近１巴仙；深證收報７４０９點，跌

６４點或近１巴仙。



＊煤炭需求升神華卻驚青，隔晚油價勁油佬跌難明＊



神州動力煤因為取暖高峰期，今日價格都升過３巴仙，推動神華（０１０８８）創兩個月高

位，但因為大市走弱，煤炭股都連同被捱沽。中國神華（０１０８８）跌逾１巴仙，報

１８﹒３２銀。兗州煤業（０１１７１）升逾２巴仙，報６﹒５１銀力量能源（０１２７７）跌

逾１巴仙。報０﹒４５５銀；南方能源（０１５７３）升近１巴仙，報１０﹒６６銀。

本來油價昨晚都好地地急升，但今日神州公布貿易數據之後，油價開始跌幅加深，而「三桶

油」亦被拖累。中石化（００３８６）跌近２巴仙，報６﹒０４銀。中石油（００８５７）跌逾

３巴仙，報４﹒９銀。中海油（００８８３）跌近５巴仙，報１２﹒２２銀，係表現最差嘅藍戰

士！



＊人民幣強勢內銀卻閉翳，內險全線倒國壽難自保＊



人仔上星期開始反彈，今日再爆上３４９點，去到６﹒７５６水平，不過就幫唔到一眾中資

銀行大佬，皆因香江同神州魚缸一開就大插水，缸友都怕怕唔敢入手。工行（０１３９８）同建

行（００９３９）早段縮水最多，分別跌１個半巴仙左右，最後分別報５﹒６３同６﹒４９銀，

後段變咗郵儲（０１６５８）同民生（０１９８８）大縮水，分別跌約２個半巴仙同跌近２巴仙

，最後分別報４﹒１５同５﹒５銀。全日只有交行（０３３２８）企得住，升逾半個巴仙，報

６﹒３４銀。

中資保險佬同樣唔受人仔走高利好，同銀行佬一樣基本面都唔太好，所以跟住魚缸大插水都

係在所難免。國壽（０２６２８）就縮得最多，表現最差藍戰士入面排第四，跌逾３巴仙，報

咗唔夠１個巴仙，報６８﹒９５銀。



＊醫藥遇不測皆為新政策，航空無利好國航終回吐＊



醫藥佬今日都剎晒車，縮水之餘一樣都拗唔到腰，有阿爺啲針話，國家藥品「４＋７」帶量

採購試點落地時間表已經被確定，１１個試點城市嘅藥品價格預料有實質性下降。評級佬惠譽就

話，咁可能會導致部分醫藥佬犧牲藥品質量，以保持利潤，藥品嘅安全會有更大隱患。三生製藥

（０１５３０）收報１０﹒５８銀，跌逾４巴仙，石藥（１０９３）收報１１﹒６８銀，跌逾

３巴仙，中生製藥（０１１７７）收報５﹒３６銀，跌１個半巴仙。

幾隻神州鐵鳥上星期連續因為油魔而鏟高，加上人仔又推高，國航（００７５３）過去三日

都累升咗逾１０巴仙，不過今日都要插水回吐，國航跌逾３巴仙，報７﹒０３元；同樣係鐵鳥嘅

東航（００６７０）跌逾２巴仙，報４﹒５５元；南航（０１０５５）就跌逾２巴仙，報

５﹒２５元；香江鐵鳥國泰（００２９３）都飛唔出魚缸，跌近２巴仙，報１１﹒４６銀。



＊銀娛競爭劇股價急再劈，吉利急澄清未令股價醒＊



上星期花旗先話預計今個月馬交賭收可能要跌，原來問埋行內人士前景都只係好壞參半，瑞

銀上星期引述一哥銀娛（０００２７）管理層對博彩收益嘅睇法，雖然就對博彩收益嘅收入同中

場增長表現正面，不過搵錢最多嘅貴賓廳，就因為路氹城嘅賭場增加，而令到佢面對更多競爭，

所以預計今年嘅佔有額會下降，缸友聽到當然有理無理再掟貨，一哥銀娛今日唔見近４巴仙，報

４６﹒３銀，其他兩隻藍戰士都要跌，金沙（０１９２８）唔見３巴仙，報３４﹒６５銀；美高

梅（０２２８２）跌逾２巴仙，報１２﹒９銀；新濠（００２００）走低３巴仙，報１５﹒２８

銀；永利馬交（０１１２８）就大跌逾４近巴仙，報１６﹒２４銀；澳博（００８８０）跟跌

３％，報６﹒７７銀。

上星期「孖屐」傳話吉利（００１７５）收購戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）嗰陣用咗高風險金

融衍生工具，有機會導致爆倉，而要減持戴姆勒一半股份，雖然隨後吉利急急澄清話無中生有，

不過啲車賣唔賣得出先係主旋律，今日有數據話上年汽車銷量係１９９０年以來首之下跌，幾架

砵砵車今日都要開返倒後車，吉利唔見３巴仙，報１０﹒７６銀，比亞迪（０１２１１）就開始

回吐之前嘅升幅，唔見近７巴仙，報４４﹒３５銀，係表現最差國貨佬，長汽（０２３３３）同

廣汽（０２２３８）就齊齊唔見２巴仙，分別報４﹒８１銀同８﹒１６銀，東風

（００４８９）、華晨（０１１１４）就跌近２巴仙，分別報７﹒３９銀同６﹒４７。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

