港股終止六連升，全日跌３６８點報２６２９８，失百天線

《經濟通通訊社１４日專訊》港股連升六日後見回吐，今早低開１０７點報２６５５９點，

其後受中國公布進出口數據，差於市場預期影響，港股最多曾跌４７１點，低見２６１９５點，

午後港股跌勢未止，加上早前積弱的汽車股及醫藥股未見再彈，及多隻重磅股獲投資者獲利回吐

，最終港股全日跌３６８點或跌１﹒３８％，收報２６２９８點，失守百天線（約２６４０６）

，主板成交７３６﹒９０億元，較上個交易日少１６﹒９％。國企指數報１０２９２，跌

１﹒５５％或跌１６２點。

上證偏弱，收報２５３５，跌１８點或跌０﹒７１％，成交１１６２﹒４３億元人民幣。

中國今早公布的去年１２月出口同比跌４﹒４％，遠遜於市場預期的增長３％，創２０１６

年１２月以來最大降幅；進口同比亦下跌７﹒６％，遠差過市場預期的５％增長，創２０１６年

７月以來最大降幅。



＊國際油價再跌，中海油為表現最差藍籌股＊



重磅股方面，騰訊（００７００）穿３３０關口，今日全日走低２﹒８４％，報３２１﹒８

元；匯控（００００５）跌１﹒３％，報６４﹒５５元；友邦（０１２９９）跌０﹒３％，報

６７﹒１元；港交所（００３８８）跌０﹒７７％，報２３３﹒２元；中移動（００９４１）升

０﹒０６％，報８０﹒０５元

國際油價亞洲交易時段再跌，「三桶油」股價受壓，其中與國際油價較敏感的中海油

（００８８３）急跌４﹒６８％，報１２﹒２２元，為表現最差藍籌股；中石油（００８５７）

跌３﹒１６％，報４﹒９元；中石化（００３８６）跌１﹒６３％，報６﹒０４元。

濠賭股隨市向下，銀娛（０００２７）管理層指貴賓廳競爭或增加，全日收跌３﹒６４％，

報４６﹒３元；新濠（００２００）走低２﹒８％，報１５﹒２８元；澳博（００８８０）跌

２﹒８７％，報６﹒７７元；永利（０１１２８）挫４﹒２５％，報１６﹒２４元；金沙

（０１９２８）蒸發２﹒８１％，報３４﹒６５元；美高梅中國（０２２８２）跌２﹒４２％，

報１２﹒９元。



＊汽車股藥股再跌，比亞迪表現最差國指股＊



汽車股亦顯著受壓，中汽協去年汽車銷量為自１９９０年來首次年度下滑，吉利

（００１７５）再跌３﹒０６％，報１０﹒７６元；比亞迪（０１２１１）急插６﹒６３％，報

４４﹒３５元，為表現最差國指成份股。廣汽（０２２３８）走低２﹒２８％，報８﹒１６元。

長汽（０２３３３）軟２﹒４３％，報４﹒８１元。

兩隻醫藥股再瀉，石藥（０１０９３）跌３﹒１５％，報１１﹒６８元；中生製藥

（０１１７７）跌１﹒６５％，報５﹒３６元。

隨人民幣今日回順，航空股亦見回吐，國航（００７５３）跌３﹒５７％，報７﹒０３元；

東航（００６７０）跌２﹒１５％，報４﹒５５元；南航（０１０５５）跌２﹒２３％，報

５﹒２５元。



＊聯想獲高盛大升目標價八成，全日逆市走高＊



手機及相關設備股今日普遍下跌，舜宇光學（０２３８２）跌１﹒６％，報６７﹒６５元；

瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒１９％，報４５﹒６５元，中興通訊（００７６３）急跌

３﹒２５％，報１５﹒４６元；丘鈦（０１４７８）跌４﹒９５％，報４﹒４２元；比亞迪電子

（００２８５）跌５﹒７９％，報８﹒９５元，小米（０１８１０）再發行１２﹒５９億股Ｂ類

股份，主席雷軍澄清未獲任何股份，小米今日再跌３﹒０９％，報１０﹒０２元。聯想

（００９９２）最新獲高盛大升目標八成，由４元至７﹒２０元，投資評級由「中性」上調至

「買入」，全日急升５﹒３３％，報５﹒７３元

內房股普遍下跌，碧桂園（０２００７）跌２﹒９９％，報９﹒０８元；潤地

（０１１０９）跌１﹒１２％，報３０﹒９元；萬科企業（０２２０２）走低２﹒１％，報

２８元；融創中國（０１９１８）跌１﹒９９％，報２４﹒６元；雅居樂（０３３８３）軟

１﹒０３％，報８﹒６３元。（ｓｃ）

