《經濟通通訊社１４日專訊》保安局去年９月宣布禁止香港民族黨在香港運作，香港民族黨
前召集人陳浩天到行政會議提出上訴。他今早前往政府總部出席取締民族黨上訴聆訊。
陳浩天在會前表示，行政會議的上訴委員會無理拒絕他提出更改時間的要求，令他的代表律
師無法出席，使他需要親自出席聆訊。（ｃｗ）（ｚｚ）
14/01/2019 10:29
【香港政情】陳浩天到政府總部出席取締民族黨上訴聆訊
《經濟通通訊社１４日專訊》保安局去年９月宣布禁止香港民族黨在香港運作，香港民族黨
前召集人陳浩天到行政會議提出上訴。他今早前往政府總部出席取締民族黨上訴聆訊。
陳浩天在會前表示，行政會議的上訴委員會無理拒絕他提出更改時間的要求，令他的代表律
師無法出席，使他需要親自出席聆訊。（ｃｗ）（ｚｚ）
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