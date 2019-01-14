【香港政情】陳浩天到政府總部出席取締民族黨上訴聆訊

《經濟通通訊社１４日專訊》保安局去年９月宣布禁止香港民族黨在香港運作，香港民族黨

前召集人陳浩天到行政會議提出上訴。他今早前往政府總部出席取締民族黨上訴聆訊。

陳浩天在會前表示，行政會議的上訴委員會無理拒絕他提出更改時間的要求，令他的代表律

師無法出席，使他需要親自出席聆訊。（ｃｗ）（ｚｚ）

