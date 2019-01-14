《經濟通通訊社１４日專訊》香港民族黨召集人陳浩天就保安局去年宣布禁止該黨在港運作
一事，到行政會議提出上訴。他今早前往政府總部出席取締民族黨上訴聆訊。
聆訊歷時不足兩小時，陳浩天在聆訊後表示，暫時未知結果，稍後會獲書面回覆，至於聆訊
內容則不能公開。他批評，委員會無理拒絕他提出更改時間的要求，令他的代表律師無法出席，
感到法律權利被剝削。（ｃｗ）（ｚｚ）
14/01/2019 11:09
【香港政情】取締民族黨上訴聆訊完成，陳浩天指結果將以書面通知
《經濟通通訊社１４日專訊》香港民族黨召集人陳浩天就保安局去年宣布禁止該黨在港運作
一事，到行政會議提出上訴。他今早前往政府總部出席取締民族黨上訴聆訊。
聆訊歷時不足兩小時，陳浩天在聆訊後表示，暫時未知結果，稍後會獲書面回覆，至於聆訊
內容則不能公開。他批評，委員會無理拒絕他提出更改時間的要求，令他的代表律師無法出席，
感到法律權利被剝削。（ｃｗ）（ｚｚ）
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