《鍾之日記》外貿負增長，陰霾罩魚缸

《鍾之日記》１月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地進出口數據公布，海關總署於新聞發布會上率先公布了全年數據，但對去年１２月進出

口雙雙跌至負增長就迴避。以人民幣計，全年外貿進出口規模首次突破３０萬億元人民幣，再創

新高。以美元計，全年出口２﹒４８萬億美元，首次突破２萬億美元，增長９﹒９％，惟增速創

２０１１年以來低，全年進口增１５﹒８％，貿易順差３５１７﹒６億美元，收窄１６﹒２％，

是２０１３年以來最低。

令市場失望的去年１２月進出口數據，隨後在海關總署官網上公布，以美元計，上月出口同

比跌４﹒４％，遠遜於市場預期的增長３％，創兩年以來最大降幅；進口同比下跌７﹒６％，亦

遠差過市場預期的５％增長，創兩年半最大降幅。１２月貿易順差擴大至５７０﹒６億美元，高

於市場預期的５０７﹒３億美元，並為２０１５年１２月以來新高。

１２月外貿數據表明搶出口效應已經基本消失，今年全球經濟增長放緩，疊加中美貿易衝突

的長期性特徵，中國海關新聞發言人李魁文亦承認今年外貿增長速度可能有所放緩，機構就預料

今年一季度出口可能非常糟糕，貨幣寬鬆逆周期調節仍需加碼。



＊港股終止六連升，Ａ場跌０﹒７％＊



受累數據遜色，中港股市齊齊受壓下跌。恆指一度挫約４７１點，低見２６１９５點，午後

跌勢未止，加上早前積弱的汽車股及醫藥股未見再彈，及多隻重磅股獲投資者獲利回吐，最終港

股全日跌３６８點或跌１﹒３８％，收報２６２９８點，失守百天線（約２６４０６），主板成

交７３６﹒９０億元，較上個交易日少１６﹒９％。

滬綜指全日跌０﹒７１％，報２５３５﹒７７點，深成指全日跌０﹒８７％。兩市今日成交

２８３１億元人民幣，較上周五（１１日）減少４﹒４％。人行將於明日（１５日）首階段下調

存款準備金率，下調幅度為０﹒５個百分點。此外，國家外匯局最新公布，為滿足境外投資者擴

大對中國資本市場的投資需求，合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）總額度由１５００億美元增加

至３０００億美元。



＊騰訊大跌２﹒８％，沽空比率３年高＊



連日帶領港股向上的騰訊（００７００）今日更成淡友的眾矢之的，穿３３０關口，全日走

低２﹒８４％，報３２１﹒８元。

騰訊收市競價（俗稱「Ｕ盤」）時段收報３２１﹒８元，較持續交易時段最後交易價

３２０﹒４元回升１﹒４元或０﹒４％。Ｕ盤成交涉資約５﹒５億元，佔騰訊全日成交６１億元

的９％。

港交所（００３８８）公布的沽空成交數據顯示，騰訊全日沽空額２４﹒８億元，沽空比率

高達４０﹒５％，為２０１５年１２月以來最高沽空比率。單計騰訊已獨佔港股約２２％沽空額

。

獲騰訊投資的內地中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商微盟集團（０２０１３）公開發

售認購不足，下限定價，明日掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價２﹒６元，較招股價

２﹒８元低７﹒１４％。目前暫升３﹒５７％，報２﹒９元。



＊油價結束升勢，三桶油碌低＊



油組和俄羅斯減少對供應協議的支持，將緩和２０１８年下半年供應過剩的情況，惟投資者

擔心全球經濟放緩，國際油價於上周五中美貿易協議利好帶動的九日連漲升勢結束，拖累油價上

周五跌近２％。瑞信日前指出，內地今年石油及天然氣行業的利潤將按年下滑，而國際油價今年

將會走低，主要由於市場達到平衡將需要更低的油價水平。

受油價下跌及中國進出口走弱影響，「三桶油」齊齊碌低，中海油（００８８３）急挫

４﹒７％，報１２﹒２２元，中石油（００８５７）跌３﹒２％，報４﹒９元，中石化

（００３８６）跌１﹒６％，報６﹒０４元。

海關總署公布，中國去年天然氣進口同比增長３１﹒９％，至 ９０４０萬噸；期內原油進

口同比增長１０﹒１％，至４﹒６２億噸；年成品油進口同比增長１３％，至３３５０萬噸。



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