【駐京專電】股份制變更存未補虧損企業，３年後才可申請ＩＰＯ

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國證監會發布「發行監管問答」，對首

發企業整體變更設立股份有限公司時存在未彌補虧損事項明確了監管要求。針對部分申請首次公

開發行股票的非試點創新企業，在有限責任公司按原帳面淨資產值折股整體變更為股份有限公司

時存在未彌補虧損，或者整體變更時不存在未彌補虧損，但因會計差錯更正追溯調整報表而致使

整體變更時存在未彌補虧損，審核要求，存在上述情形的發行人，應當自完成整體變更的工商登

記後運行滿３６個月。

同時，發行人及中介機構還應在招股說明書中對累計未彌補虧損形成原因、該情形是否已消

除及對未來盈利能力的影響以及整改措施等做出詳盡的信息披露，並充分揭示相關風險。相關信

息披露和核查要求包括以下兩方面：

一是保薦機構、申報律師應對下述事項進行核查併發表意見：發行人有限責任公司整體變更

設立股份有限公司相關事項是否經董事會、股東會表決通過，相關程序是否合法合規，改制中是

否存在侵害債權人合法權益情形，是否與債權人存在糾紛，是否已完成工商登記註冊和稅務登記

相關程序，有限責任公司整體變更設立股份有限公司相關事項是否符合《公司法》等法律法規規

定。

二是發行人應在招股說明書中充分披露整體變更設立股份有限公司前未分配利潤為負的形成

原因及整體變更後的變化情況和發展趨勢，與報告期盈利水平變動的匹配關係，對未來持續盈利

能力的影響，並披露整改措施（如有）和充分揭示相關風險。同時，還應當披露淨資產折股的具

體方法、比例及相應會計處理。

