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即市新聞

14/01/2019 08:55

【駐京專電】方星海料今年６千億外資流入，新股首日漲停板應取消

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國證監會副主席方星海出席「中國資本
市場論壇」時表示，外資淨流入中國股市規模大幅增加，今年有望倍增至６０００億元人民幣，
因除滬深港通外，主要還包括ＭＳＣＩ納入Ａ股比重增加、富時納入Ａ股、道瓊斯也宣布將納入
部分Ａ股等。整個資本市場，無論是在機構還是業務上，還是引入境外資金方面，無論是股票市
場，還是債券市場，還是期貨市場，對外開放都邁出了很大步伐。
　　他又指，現在有若干家美資、日資、歐資的大型國際投行在獲得５１％股權的過程當中，有
幾家已經表達了堅定的願望，將在三年以後，實際上兩年以後，股權融資達到１００％，中證監
大力支持。

＊研究進一步採取措施活躍交易＊

　　方星海表示，中證監正在研究進一步採取措施活躍交易，一方面股指期貨已三次放寬交易限
制，還要進一步的放開。在此基礎上還要進一步放開；另一方面，新股第一天價格漲了４４％，
沒有交易量，沒有交易量的價格是虛幻的不準確的價格。非常不合理，而且限制了交易。首日漲
停板這個事情要研究，「我個人覺得應該取消。」
　　資本市場無論是期貨還是現貨，做多、做空雙方都要給予充分的手段，價格不是監管部門說
的，一定要有各種手段工具，讓市場充分博弈。現在各種工具都很少，所以證監抓緊出台一些雙
方都可以用的各種工具。
　　他並指出，期貨市場有三個品種引入了境外的交易者，全球投資者都可以參與交易，原油、
鐵礦石，ＫＰＡ，化工中間原材料產品。現在境外交易量佔到１０％左右，原油、鐵礦貯倉量差
不多佔到１０％，今後繼續推進期貨市場的對外開放，使得中國期貨價格在全球獲得非常大的影
響力。
　　另外，推動科創板和試點註冊制盡快的落地。中證監正在指導和協同上海證券交易所，在充
分聽取市場意見和各個部委的意見基礎上，現在日夜工作，盡早完成任務。

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