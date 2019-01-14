【駐京專電】閻慶民：加強私募基金專業化投資管理能力建設

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國證監會副主席閻慶民表示，正持續深

化資本市場改革和對外開放，盡快推動上海科創板試點落地，統籌推進發行、上市、信息披露、

交易、退市、投資者適當性管理等基礎制度改革；同時深化創業板和新三板改革，優化再融資制

度。

他表示，私募基金作為多層次資本市場重要組成部分，必將與資本市場共同成長，在服務科

技創新和經濟高質量發展過程中發揮應有的作用。今年隨著上交所科創板的推出，私募股權基金

將成為連接早期初創階段高新技術企業和資本市場的重要工具。

就私募基金行業發展，閻慶民提出三個完善的方向：

一是加強專業化投資管理能力建設。私募基金尤其是私募股權投資基金必須更加專注於長周

期投研和投後管理能力建設，不斷完善內部治理，優化組織架構、績效考核、人才管理、風險控

制，保持高效的決策和組織運作機制。

二是加強行業治理體系建設。在基金法框架下完善行政監管底線標準，提高登記備案透明度

，為市場提供清晰的展業標準。

三是加強長期資本制度建設。應當進一步完善一、二、三支柱養老金市場化投資管理制度，

建立長周期考核機制。

統計顯示，截至目前在中國證券投資基金業協會備案的私募股權與創業投資基金在投項目中

，中小企業項目數量達４﹒８３萬個，在投本金為１﹒５０萬億元（人民幣．下同）；投向處於

種子期、起步期的項目企業數量達３﹒６４萬個，在投本金達１﹒７３萬億元。在基金業協會備

案的私募股權與創業投資基金投向高新技術企業的項目數量達２﹒３７萬個，在投本金達

９７００億元。從行業分布看，私募股權與創業投資基金投向信息技術服務等計算機應用的項目

２﹒１５萬個，佔比２９﹒８％。

同時，協會已備案併購基金４５５０隻，管理規模１﹒４萬億元，佔私募股權投資基金全部

管理規模的２１﹒９％。

