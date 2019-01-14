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14/01/2019 09:06

【駐京專電】人行：將廣西建成面向東盟金融開放門戶

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人民銀行印發「廣西建設面向東盟的金融
開放門戶總體方案」，指出加快推進跨境人民幣業務創新，鼓勵與東盟在貿易中使用人民幣結算
，便利人民幣在東盟的使用，暢通人民幣結算清算通道，支持東盟地區建設離岸人民幣市場。要
深化外匯管理改革，擴大金融服務業對內對外開放，研究探索合格境內投資者境外投資試點（Ｑ
ＤＩＥ），推動國內金融機構有序「走出去」。
　　通知指出，擴大金融服務業對內對外開放，吸引外資金融機構積聚，加強與東盟債券市場合
作，允許東盟發行人發行熊貓債，鼓勵購買中國政府債券。擴大人民幣在對外貿易、直接投資、
跨境融資中的使用，支持廣西探索構建本外幣合一的銀行帳戶體系，支持跨國企業集團按規定開
展跨境雙向人民幣資金池業務。
　
＊支持東盟地區建設離岸人民幣市場＊
　
　　推動廣西銀行業金融機構與東盟商業銀行建立人民幣代理行關係，暢通人民幣結算清算通道
，探索在宏觀審慎管理框架下，廣西銀行業金融機構向東盟商業銀行融出人民幣資金。支持東盟
地區建設離岸人民幣市場，豐富離岸人民幣投資產品和投資渠道，允許廣西銀行業金融機構為境
外機構辦理即期結售匯業務提供遠期、掉期和場外期權等人民幣與外匯衍生產品服務。
　　允許符合條件的廣西地方金融控股公司與東盟金融機構合作，發起設立或參股各類型金融機
構；同時允許符合一定條件的機構在廣西設立與東盟合資的金融機構，支持外資金融機構入股廣
西地區城市商業銀行，實施內外一致的股權投資比例規則。
　　加強與東盟債券市場合作，允許東盟發行人到境內債券市場發行人民幣債券（熊貓債），允
許境內金融機構和企業到新加坡發行人民幣債券（獅城債），鼓勵東盟企業和投資者購買中國政
府債券。加強與東盟地區證券、期貨及衍生品交易合作，推動境內外交易所市場聯接，推進與東
盟地區證券交易所品種互認。

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