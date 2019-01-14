《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人力資源和社會保障部部長張紀南表示，
就業總體的局勢是保持穩定的。去年全年新增就業的總數是１３６１萬，同比增加１０萬，這也
是連續第六年每年新增就業１３００萬以上。去年年末，全國的城鎮登記失業率是３﹒８％，這
是近幾年來的新低。就業崗位總體上是供大於求。
14/01/2019 09:06
【駐京專電】人社部：去年末城鎮登記失業率３﹒８％，近幾年新低
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人力資源和社會保障部部長張紀南表示，
就業總體的局勢是保持穩定的。去年全年新增就業的總數是１３６１萬，同比增加１０萬，這也
是連續第六年每年新增就業１３００萬以上。去年年末，全國的城鎮登記失業率是３﹒８％，這
是近幾年來的新低。就業崗位總體上是供大於求。
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